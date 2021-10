Tale e Quale Show: standing ovation per Federica Nargi, ma Malgioglio non è convinto

Federica Nargi a Tale e Quale Show ha saputo incantare tutti interpretando la "fata fatuzza" in Oba-ba-luu-ba. Malgioglio non era però d'accordo.

“A zigo zago c’era una mago con la faccia blu…”. Chi non ha mai cantato il mitico brano oba-ba-luu-ba almeno una volta nella vita? Questa canzone originariamente interpretata da Daniela Goggi, nota sorella di Loretta Goggi, oggi giudice a Tale e Quale Show, ha saputo far cantare il pubblico a distanza di 45 anni.

A imitare Daniela Goggi è stata Federica Nargi che ha vestito i panni di Fata Fatuzza. La sua performance, che ha aperto la quarta puntata di Tale e Quale Show ha coinvolto gli spettatori riportandoli immediatamente tutti bambini. C’è tuttavia chi come Cristiano Malgioglio non è stato colpito dall’imitazione di Federica/Daniela.

Nargi Tale e Quale, gli apprezzamenti di pubblico e giuria

A spendere elogi per l’esibizione di Federica Nargi è stata la giudice Loretta Goggi che ne ha apprezzato in particolare l’intonazione.

La giudice ha inoltre ironizzato in modo affettuoso commentando la statura di Federica: “Questa volta non ci sono stati problemi di intonazione… forse dovevi farla in ginocchio perché mia sorella è piccolina! Bravissima comunque”. Anche la stessa Daniela Goggi, guardandola da dietro le quinte, le ha fatto mille complimenti: “Hai cantato benissimo… Spero che questa sera ti porti fortuna perché Oba-ba-luu-ba è una parola magica, che esaudisce i tuoi desideri”.

Nargi Tale e Quale, Malgioglio: “Un incubo”

L’incanto di questa esibizione nostalgica è stato spezzato dalla forte critica arrivata da Cristiano Malgioglio che, senza mezzi termini, ha affermato che la performance di Federica Nargi è stata “un incubo”: “Quando ho visto la coreografia sono tornato bambino, poi quando la musica è iniziata ho avuto come un incubo. Devo dirti una cosa, non mi sei piaciuta”.

Nargi Tale e Quale, la classifica finale della quarta puntata

Questa è la classifica generale aggiornata alla quarta puntata. Ciò che emerge è un vero e proprio testa a testa tra Pierpaolo Pratelli e Dennis Fantina che ha trionfato nella terza puntata. L’esibizione molto buona e apprezzata di Federica Nargi non è riuscita a scuotere la classifica, ma l’apprezzamento delle sorelle Goggi ha un valore inestimabile che vale più di qualsiasi punteggio.