Tale e Quale Show, Valeria Marini imita Madonna: Malgioglio si scontra con Loretta Goggi

L'ennesima critica di Malgioglio all'esibizione di Valeria Marini è stato motivo di scontro con Loretta Goggi.

Chi sta seguendo Tale e Quale Show in questa edizione non ha potuto fare a meno di notare che uno dei concorrenti più presi di mira da Cristiano Malgioglio è Valeria Marini. La showgirl, nella puntata andata in onda venerdì 4 novembre, ha avuto l’onere di imitare “la regina del pop” Madonna.

Immediata naturalmente la reazione del paroliere, ma questa volta Loretta Goggi ha risposto con decisione.

Tale e Quale Show, scontro acceso tra Malgioglio e Loretta Goggi

Tutto è partito quando Valeria Marini ha fatto i dovuti ringraziamenti a chi l’ha seguita in questa lunga settimana di preparazione a cominciare dalla sua truccatrice. “Mi dispiace ma non c’entri nulla con il trucco”, ha tagliato corto Malgioglio.

Loretta Goggi molto contrariata ha risposto: “Cristiano, qui abbiamo dei coach che lavorano ore e ore”.

Quando il paroliere gli ha fatto notare che anche lui lavorava per ore per truccarsi la giudice ha fatto presente il grande impegno che ci mettono giorno per giorno i coach del programma: “Quando tu distruggi regolarmente tutti togli anche gratificazione e valore ai nostri coach”, ha dichiarato.

“Non parlo più!”

Non ultimo la giudice ha nominato i vari coach del programma, quindi si è focalizzata nuovamente sulla bellezza di Valeria Marini, ma Malgioglio ha nuovamente interrotto Loretta Goggi. Da qui la decisione di non commentare ulteriormente. “Non fa niente, tanto qui, regine, imperatori. Va bene così, basta“, sono state le sue parole conclusive.