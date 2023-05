Talenti, scende dal suv e spara contro scooter

Una sparatoria si è verificata presso il quartiere Talenti a Roma, proprio davanti al ristorante Lo zio d’America, fra via Ugo Ojetti e via Romagnoli. Ieri pomeriggio due fratelli si trovavano a bordo delo loro suv quando uno scooter con in sella due persone (probabilmente col volto coperto almeno parzialmente dal casco) si è avvicinato alla vettura. Senza neanche scendere dal mezzo uno dei due individui ha spaccato un finestrino del suv, trovandosi faccia a faccia con uno dei due fratelli all’interno. Quest’ultimo ha preso la pistola che aveva con sé iniziando a sparare allo scooter.

In seguito i due a bordo dello scooter sarebbero fuggiti, ma secondo la testimonianza di alcuni presenti anche questi avrebbero sparato qualche colpo di pistola al suv prima di far perdere le loro tracce. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto nella sparatoria.

Talenti, sparatoria tra suv e scooter: l’arrivo dei carabinieri

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Talenti assieme ai colleghi della compagnia di Montesacro, il Nucleo Radiomobile e la VII Sezione rilievi. Numerosi passanti e residenti avrebbero allertato il 112 dopo aver avvertito i colpi di pistola nelle vicinanze.

Le indagini delle forze dell’ordine

I militari hanno dunque iniziato a raccogliere tutte le informazioni disponibili per fare chiarezza sulla vicenda, effettuando nell’area gli opportuni rilievi. Come informa FanPage, non si esclude che i due soggetti a bordo dello scooter abbiano tentato di rapinare i fratelli all’interno del suv.