Tali e Quali: chi è il vincitore Roy Paladini?

In questo articolo vi daremo alcune info e curiosità su Roy Paladini, vincitore di Tali e Quali edizione 2023.

Roy ha 44 anni è lavora come barista a Desio, in provincia di Monza e Brianza.Nonostante abbia alla fine trionfato nel talent show condotto da Carlo Conti (imitando il leggendario Michael Jackson), Paladini è stato stroncato da Cristiano Malgioglio. L’artista ha infatti spiegato che il 44enne non avesse la stessa voce dell’icona del pop, morta nel 2009.

Nonostante tutto, il Paladini è un grande appassionato di Jackson; da Contra-ataque.it si legge che il barista e musicista si esibisce in ben due tribute band dedicate a Michael: Smooth Criminals e Jackson One.

Non è la prima volta che Roy appare in tv. In passato, il barista e vincitore di Tali e quali ha preso parte ad altre trasmissioni, come nel 1999 a Un momento di gloria, condotta da Mike Bongiono, e nel 2011 a Italia’s Got Talent.

Tali e Quali: le origini di Roy Paladini

Come informa il Corriere dell’Umbria, Roy Paladini è originario di Milano, ma i suoi genitori sono della Puglia.

Oltre a Michael Jackson, il 44enne è un appassionato di Jamiroquai e James Brown. Nell’ultima puntata di Tali e Quali, ha vinto con soli due punti di vantaggio.

Michael Jackson è il suo maestro spirituale

Roy Paladini deve molto a Michael Jackson: dalla sua figura artistica ha imparato molto, potendo così coltivare il suo più grande amore: il canto. In passato ha partecipato anche ad altri programmi tv come Caduta Libera.

É padre di Leon.