Tamberi: Spero davvero che 2022 possa essere prolungamento 2021

Roma, 20 dic. (askanews) – “Come sempre una cerimonia stupenda, è la seconda volta che ricevo questo premio e ne sono orgoglioso e ringrazio davvero Malagò per averci premiato e (aver) riconosciuto quello che è stato un anno fantastico”. Lo ha detto Gianmarco Tamberi, campione olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020, in occasione della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro a Roma.

“E’ stato un anno di abbracci, a partire da quello di Mancini con Vialli poi il mio con Mutaz (Essa Barshim) e con Marcell (Jacobs): un anno fantastico pieno di emozioni, spero davvero che il 2022 possa essere un prolungamento di questo 2021 e ci regali tante soddisfazioni ancora”.

“Adesso i mondiali occhio e obiettivi sicuramente sono tutti sui mondiali outdoor: è l’ultima gara importante che mi manca da vincere, non mi accontento di quello che è stata sicuramente una soddisfazione enorme ma si punta sempre più in alto”.

“E’ stato un anno allucinante dal punto di vista sportivo, spero che possa regalare speranza anche in altri mondi dopo un anno di grandi difficoltà dal punto di vista lavorativo per il Covid e tutto quello che è successo: quindi lo sport può regalare davvero speranza, se vogliamo, in una situazione del genere.

E’ fantastico, la sua presenza ci ha davvero fatto piacere a tutti quanti noi, perché rende davvero importanza a quello che abbiamo fatto. Averlo avuto presente oggi lo ringraziamo e siamo fieri di una giornata che è stata per lo sport qualcosa di molto importante”.