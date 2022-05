Roma, 12 mag. (askanews) – Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim, che hanno regalato uno dei momenti più emozionanti delle Olimpiadi di Tokyo condividendo la medaglia d’oro nel salto in alto, non lo riferebbero in caso di nuova parità.

“Non lo faremo di nuovo, ma non significa che non siamo orgogliosi di averlo fatto”, ha dichiarato l’italiano seduto accanto a Barshim in occasione della prima sfida contro l’amico qatariota dopo i Giochi, alla Diamond League di Doha.