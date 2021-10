Nella Manovra 2022 è presente anche il taglio dell'Iva sugli assorbenti e sui tamponi. Si passa dal 22 al 10%.

Tampon tax, nella Manovra 2022 anche il taglio dell’Iva sugli assorbenti: dal 22 al 10%

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Documento programmatico di bilancio per il 2022” in vista della manovra, che illustra le principali linee di intervento delineate nella legge di bilancio e gli effetti. La Tampon tax è compresa. Si tratta del taglio dell’Iva su tamponi e assorbenti, dal 22 al 10%. Il documento, che verrà mandato alle autorità europee e al Parlamento italiano, si basa sul quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza 2021 e quantifica le misure inserite nella manovra.

Tampon tax, nella Manovra 2022 anche il taglio dell’Iva sugli assorbenti: in Italia il prezzo più alto

Fino ad oggi l’Iva per gli assorbenti, considerati beni ordinari, come sigarette, vestiti e vino, era fissata al 22% in Italia. Si tratta del Paese in cui gli assorbenti hanno i prezzi più alti in tutta Europa. Nel Regno Unito l’iva era al 5% ed è stata portata a zero a gennaio.

In Francia al 5,5% e in Germania al 7%. Il governo giallorosso, due anni fa, aveva cercato di cambiare le cose, ma alla fine il taglio dell’Iva al 5% ha riguardato solo gli assorbenti compostabili e biodegradabili, che sono praticamente introvabili. Nel Governo Draghi ci sono tre partiti su cinque che sostengono la misura, ovvero Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Italia Viva.

Tampon tax, nella Manovra 2022 anche il taglio dell’Iva sugli assorbenti: “Il ciclo non è un lusso”

“Una tassa ingiusta e una vera e propria discriminazione fiscale verso le donne. La prossima manovra di bilancio deve raggiungere questo traguardo” ha scritto Elisa Tripodi, vicepresidente del gruppo M5s alla Camera, su Twitter. “Il ciclo non è un lusso. Lo diciamo da tempo e da tempo ci impegniamo perché questa consapevolezza diventi un atto concreto. Speriamo dunque che in occasione della Legge di Bilancio si possa procedere all’abbassamento dell’Iva sui prodotti igienici femminili” si legge nella nota del gruppo della Camera per le donne, i diritti e le pari opportunità.