Tamponamento a Olbia: due feriti

Questa mattina, giovedì 11 maggio, si è verificato un incidente a Olbia, vicino al centro commerciale Auchan. Il bilancio è di due persone ferite.

Tamponamento a Olbia: due persone ferite

Questa mattina, giovedì 11 maggio 2023, si è verificato un incidente a Olbia, alle porte della città, vicino al centro commerciale Auchan. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire immediatamente a causa di un tamponamento, che ha coinvolto due veicoli. Sono stati momenti di grande paura per questo tamponamento improvviso, che ha portato ad un bilancio di due persone ferite.

Incidente a Olbia: due feriti, traffico in tilt

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, che sono state subito trasportate in ospedale per accertamenti dagli operatori sanitari del 118. Non si conoscono i dettagli sull’entità delle ferite. Il traffico sulla strada ha subito pesanti rallentamenti. Per riuscire a gestire la viabilità ed effettuare i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente è intervenuta la Polizia locale di Olbia. La situazione lentamente è andata ripristinandosi.