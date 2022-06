“Tan fuerte”, il nuovo singolo di Numa – anteprima video

Roma, 9 giu. (askanews) – “Tan fuerte” (Più forte) è il nuovo singolo di Numa, dal 10 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio (Palmer House Production / Promised Land). Diciottesimo singolo dell’autrice del testo e coautrice della parte musicale con il cantante produttore Bryan Jimnz, featuring El Bandera.

Cantautrice, autrice e produttrice, Numa si riconferma la cantante Pop del self empowerment, che significa letteralmente riconquista della consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, incrementando il senso di fiducia, speranza e determinazione.

Promotrice del Pensiero Positivo, lancia il suo nuovo messaggio firmando un nuovo brano caldo, sensuale, estivo che ci fa ballare a ritmo di reggaeton e ci incoraggia ad aprirci alla fiamma dell’amore.

“Tan fuerte” vuol dire “più forte” ed è un invito a dire SI alla vita, ad amare e vivere appunto più forte, senza la paura delle proprie emozioni.

Immancabili le contaminazioni Pop Britsh che regalano al brano atmosfere raffinate e grintose grazie al contributo musicale del chitarrista produttore Phil Palmer.

Il sapore sensuale e latino arriva dalla Feat. rap de El Bandera, cantante e ballerino cubano molto amato nei Caraibi ed in Sud America . “Vi nominerò tante volte la parola vita – afferma Numa – perché la vita è infinita e potente ed è tutto ciò che abbiamo! Sembra ovvio, eppure troppe volte la maltrattiamo e non la ascoltiamo. Ho scritto questo brano in un momento di totale rivoluzione della mia vita in cui mi sto aprendo a grandi cambiamenti. Il coraggio lo trovo credendo nelle mie passioni, amando la vita in tutti i suoi aspetti, anche quelli più complessi e contraddittori, aprendomi ad essa facendomi felicemente sorprendere da ciò che è nuovo ed inaspettato. Io mi fido della vita e ci dialogo ogni momento. La vita è la mia migliore amica e la mia più grande consigliera; mi ha insegnato ad amarmi veramente, a non mollare mai. Troppo spesso le persone rinunciano ai loro desideri e ad essere se stesse per paura di fallire e di essere giudicate. Io voglio migliorare costantemente ma non ho paura di mostrare le mie vulnerabilità e vado fiera dei miei doni. La mia priorità è quella di essere sempre autentica e di realizzare tutti i miei obiettivi per poi aiutare gli altri a fare lo stesso”.