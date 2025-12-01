Tananai ambassador e commesso per Lego: mattoncini come musica

Milano, 1 dic. (askanews) – Tananai commesso per un giorno nel Lego Store di Piazza San Babila a Milano: come parte di una campagna dedicata proprio al tema della musica, Lego ha invitato il cantante, che è anche ambassador del progetto benefico “Build to Give”, a incontrare i clienti e il personale del negozio. “Chi non amava i Lego? – ha detto Tananai ad askanews -.

Devo dire che per me è effettivamente un sogno perché sono abbastanza appassionato di Lego: uno dei primi ricordi che ho dell’infanzia era quando stressavo i miei genitori per farmi prendere i Bionicle e li montavo e mi ricordo anche le urla di mio padre quando ci camminava sopra perché ero disordinato. Quindi tutti bei ricordi. Ed è una bellissima occasione fare da ambassador per la campagna Build to Give, perché fanno una cosa bellissima che è donare dei set a ospedali in tutta Italia e lo fanno in tutto il mondo per dare un momento di gioia ai bambini che sono un po’ meno fortunati di noi”.

La campagna Holiday di Lego è dedicata alla musica e prevede eventi e concerti di strada. E abbiamo chiesto a Tananai se vede una relazione tra le costruzioni con i mattoncini e il suo lavoro di musicista. “Io assimilo molto – ci ha risposto – la creazione di una qualsiasi struttura che sia o personaggio con il Lego, alla composizione di una canzone, soprattutto alla produzione, perché ti rendi conto di quanto i piccoli dettagli impilati l’uno sopra l’altro poi alla fine diano forma un qualcosa di concreto e che ti può suscitare emozioni, quindi vedo tantissima correlazione tra le due cose”.