Tananai, bufera al concerto: cosa è successo?

Bufera su Tananai dopo il concerto a Palazzo Rosso di Polesella, in provincia di Rovigo. Dopo le accuse del pubblico e degli organizzatori, lo staff del cantante ha rotto il silenzio spiegando quanto accaduto.

Tananai è finito al centro di una brutta bufera a causa del concerto a Palazzo Rosso di Polesella. L’esibizione doveva iniziare alle 23:30 ma, stando a quanto lamentano i presenti, è partita dopo l’una di notte ed è durata soltanto 15 minuti. Novella 2000 ha riportato alcune delle lamentele dei fan: “Ho speso 70 euro di biglietti per accompagnare mio figlio a sentire il suo cantante preferito per pochi minuti di concerto. Una vergogna!”, oppure “Domani devo andare a lavorare, se avessi saputo che prima dell’una non si sarebbe visto mi sarei organizzata diversamente. È stata una mancanza di rispetto nei confronti di chi ha pagato il biglietto e si è presentato puntuale rispettando l’orario indicato dagli organizzatori“.

Vista la bufera, gli organizzatori del concerto sono intervenuti e hanno spiegato di non aver alcuna colpa. Stando alle loro dichiarazioni, a sbagliare è stato Tananai:

Mentre gli organizzatori del concerto hanno accusato Tananai, lo staff del cantante è di tutt’altra opinione. Con una nota, ha fatto sapere:

“L’evento è stato venduto dall’agenzia al Palazzo Rosso, tramite contratto regolamentare, come “showcase” e non come “Live” o “concerto” ovvero prevedendo un’esibizione dell’artista di 4-5 brani su base in una discoteca (che doveva essere Palazzo Rosso). Una volta giunti in loco, l’artista si è trovato ad esibirsi su un palco non concordato. Era più da concerto che da dj set e che richiedeva attrezzature che non erano state preventivate. L’artista, inoltre, non è stato messo nelle condizioni idonee per esibirsi, in quanto l’attrezzatura tecnica richiesta per tempo e precedentemente alla data dell’evento (bodypack per sentire la voce in cuffia) non era presente e l’impianto audio presentava gravi problemi di rimbombo e fischi del microfono, creando disagio sia all’artista, sia al pubblico. Nonostante tutti questi inconvenienti e tutte le mancanze che ci sono state da parte dell’organizzazione, l’Artista si è comunque esibito. Questo rispettando quanto concordato e il numero di brani stabiliti come da contratto stipulato. La comunicazione errata utilizzata per l’evento, sia prima sia dopo di esso, descritto come un vero e proprio concerto (con prezzi dei biglietti non da djset ma da concerto) non ha rispettato né il pubblico pagante né l’artista stesso. Sia i gestori, sia le istituzioni comunali intervenute a mezzo stampa, dovrebbero far fronte alla loro disorganizzazione. Questo piuttosto che attaccare la professionalità di un artista che è salito sul palco per esibirsi malgrado tutto, nel solo rispetto del pubblico presente.