Tananai confessa: “Ero un ragazzino obeso, mi chiamavano ciccione”

L’adolescenza è un periodo complicato, lo sa bene Tananai che, per sua stessa ammissione, era un “ragazzino obeso“. Intervistato dal Corriere della Sera, il cantante ha deciso di raccontarsi in modo diverso, facendo una specie di presentazione. Ha dichiarato:

Tanani è stato un ragazzino in carne, ma ci ha tenuto a sottolineare che non è stato vittima dei bulli. Ha dichiarato:

“Non direi bullismo, nulla rispetto ai tweet di Sanremo. Alle medie ero 1 metro e 50 per 82 chili. Adesso 1 e 82 per 76. Ho anche saltato qualche mese di scuola per non farmi vedere: ero pure in carrozzina per un problema a un ginocchio. Ho iniziato a mangiare bene, gli ormoni mi hanno fatto crescere e in terza, quando ho iniziato a piacere alle ragazzine, pensavo mi prendessero in giro”.