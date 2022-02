Arrivare ultimo in classifica a Sanremo 2022 non è stato un dramma per Tananai, che dopo il Festival ha saputo conquistare fan e traguardi: i dettagli.

“Beati gli ultimi perchè saranno i primi” è la frase che meglio si adatta al sorprendente percorso artistico del giovanissimo cantante Tananai, che dopo aver partecipato a Sanremo 2022 ed essersi classificato all’ultimo posto con la sua “Sesso occasionale”, adesso si configura come il vincitore morale della 72esima edizione della kermesse musicale, per via dei traguardi che sta conquistando dopo la fine del Festival.

Il successo incredibile di Tananai: ecco cosa è successo dopo Sanremo 2022

Un successo tanto incredibile quanto inaspettato quello che sta riscuotendo il cantante Tananai dopo la fine di Sanremo 2022.

Il cantautore milanese, classe 1995, a soli 26 anni ha saputo trasformare il suo ultimo posto in classifica a Sanremo in un’occasione per farsi conoscere e apprezzare dal pubblico italiano, merito anche della sua simpatia e dalla sua spiccata ironia.

E così dopo la conclusione della 72esima edizione del Festival di Sanremo, dove Tananai ha gareggiato tra i big con la sua “Sesso Occasionale”, il cantante è diventato un vero e proprio fenomeno social e non solo, la sua canzone è infatti la più ascoltata su Spotify ed il giovane ha addirittura dovuto cambiare le location scelte per i suoi concerti a causa delle troppe richieste di partecipazione ricevute.

Tananai e i suoi progetti futuri nel mondo della musica

Sanremo 2022 è stato per Tananai tutt’altro che una sconfitta, ma anzi un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera artistica e musicale.

In una recente intervista rilasciata a Fanpage, il cantautore ha rivelato quali sono i suoi progetti futuri nel mondo della discografia:

“Discograficamente parlando adesso stiamo facendo cose, lavoriamo a nuova musica, perchè di base quello devo fare. Quest’esperienza mi sta lasciando così tanto che ho bisogno di prendermi un attimo per fare altra musica. Faremo sicuramente uscire dei nuovi brani ma per quanto riguarda un disco, ti dico che non è in programma anche se è una priorità, ma non abbiamo una data precisa”.

Le tappe della carriera di Tananai e il debutto a Sanremo 2022

Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, coltiva la passione per la musica sin dalla sua adolescenza. La pubblicazione del suo primo album si ha nel 2017, quando ancora il cantautore 26enne si faceva conoscere con lo pseudonimo di Not For Us. Successivamente, il giovane comincia a coltivare la passione per il cantautorato e inizia in particolare a scrivere e produrre alcuni brani in italiano.

Il 2019 segna una tappa cruciale nella breve ma intensa carriera di Alberto, che comincia proprio a farsi conoscere con lo pseudonimo di Tananai, ma non solo, è anche l’anno in cui pubblica i singoli “Volersi Male”, “Calcutta” e “Ichnusa”.

Sempre alla costante ricerca di nuovi stimoli dal punto di vista artistico e di nuove avventure da vivere in campo musicale, Tananai decide anche di intraprendere alcune importanti collaborazioni con artisti del calibro di Lorenzo Jovanotti e Fedez.

A dicembre 2021, Tananai è uno dei tre vincitori della gara di Sanremo Giovani ed è grazie a questa vittoria che conquista il suo posto tra i 25 Big in gara a Sanremo 2022.