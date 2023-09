Dopo due anni di duro lavoro, Tananai ha deciso di prendersi una pausa. Il cantante ha annunciato ai fan che si fermerà un po’ e sfrutterà questo tempo per riposarsi e partorire nuova musica “che abbia senso di esistere”.

Tananai si prende una pausa

Al termine dell’ultimo concerto, Tananai è comparso sui social per annunciare ai fan il bisogno di prendersi una pausa. Negli ultimi due anni il cantante ha sempre lavorato, motivo per cui necessita di un po’ di tempo per sé e per la sua musica.

L’annuncio di Tananai

Con un video affidato ad Instagram, Tananai ha annunciato:

“Ciao raga, faccio questo video innanzitutto per ringraziarvi per essere stati al mio concerto ieri e in generale chiunque sia venuto a un mio concerto in questi due anni bellissimi. E poi per dire che mi fermo per un pochino perché, appunto, si è chiuso questo cerchio, abbiamo finito ieri sera con l’ultima data del tour ed è stato bellissimo. Bellissimo. Volevo ringraziarvi dal profondo del mio… collo”.

Tananai: la pausa servirà anche per scrivere nuove canzoni

Dopo questo periodo intenso, tra tour, ospitate ed esibizioni, Tananai si prende una pausa più che meritata. Si è chiuso un cerchio e lui ne approfitterà anche per schiarirsi le idee. Così, potrà tornare dai fan con nuova musica “che abbia senso di esistere e senso di essere ascoltata”.