Tancredi, eliminazione Amici: dopo Arisa, il gesto contro Stefano De Martino e Stash

Il cantante Tancredi, recentemente eliminato da Amici, dopo Arisa, sembra aver scelto di non seguire più sui social neppure Stefano De Martino e Stash.

La semifinale di Amici ha portato all’eliminazione del cantante Tancredi dal talent show condotto da Maria De Filippi. Il giovane artista, quindi, è tornato alla vita di sempre e al quotidiano, riprendendo anche il pieno possesso dei suoi account social in modo tale da poter essere in stretto contatto con i suoi fan, soprattutto in vista della prossima pubblicazione del suo attesissimo primo EP, chiamato Iride.

Proprio il ritorno sui social, tuttavia, ha trascinato Tancredi in svariate polemiche sorte sul web, scaturite in seguito ad alcune segnalazioni effettuate dagli utenti.

Tancredi, eliminazione Amici: il gesto contro Arisa, Stefano De Martino e Stash

A pochi giorni dalla sua eliminazione da Amici, l’utilizzo dei social esibito da Tancredi sta facendo discutere numerosi utenti: in relazione alle segnalazioni diffuse online, infatti, pare che il cantante abbia smesso di seguire Arisa su Instagram dopo aver lasciato il talent di Maria De Filippi.

Il gesto ha scosso i followers dell’artista che si stanno interrogando sulle cause che possano averlo spinto a compiere una simile azione.

L’ex insegnante di canto Arisa, tuttavia, sempre non essere l’unico personaggio del mondo di Amici dal quale Tancredi ha scelto di prendere virtualmente le distanze. Sulla base di alcuni messaggi postati su Instagram, infatti, pare che la stessa sorte di Arisa sia toccata anche a Stefano De Maritino e Stash, ossia due dei più noti membri della giuria presente in occasione del Serale.

Tancredi, eliminazione Amici: il sequestro dei cellulari

Nonostante le numerose critiche rivolte a Tancredi, è però necessario precisare che non è certo che il ragazzo abbia mai seguito Arisa, De Martino o Stash, prima di approdare ad Amici. A questo proposito, infatti, bisogna ribadire che la produzione del talent sequestra cellulari e social dei concorrenti in prossimità dell’appuntamento con il Serale, costringendo gli allievi a non avere alcun tipo di contatto con il mondo esterno nel corso della fase finale del programma.

In un simile contesto, quindi, appare piuttosto improbabile che Tancredi abbia mai seguito Arisa e ancora più improbabile che potesse seguire Stefano De Martino e Stash, le cui identità sono state rivelate pochi giorni prima dell’inizio del Seraleossia quando i giovani artisti erano ormai sprovvisti dei rispettivi cellulari.

Tancredi, eliminazione Amici: il videomessaggio sui social

Intanto, nelle ultime ore, Tancredi ha deciso di sorprendere i suoi fan postando un videomessaggio sui social attraverso il quale il ragazzo ha parlato della sua esperienza ad Amici, ringraziando soprattutto la produzione e Maria De Filippi. In particolare, le parole del cantante sono state le seguenti: “Eccomi, ciao raga. Tranquilli, non sono morto. Mi sono solo preso un giorno di pausa per rivedere la mia famiglia e i miei amici. Però ora ci sono. Ho visto tante belle cose e ho visto che siamo in tantissimi. Non me l’aspettavo minimamente. Sono cresciuto veramente tanto durante il percorso che ho fatto lì dentro. Non solo artisticamente, ma anche a livello personale. Per questo ci tengo a ringraziare la produzione di Amici e soprattutto Maria De Filippi che mi ha aiutato tanto. Che dire? Ho visto che ‘Las Vegas’ è settimo in classifica in Italia e ancora non ci credo. Sarà una bella storia, tutto quanto. Ho ancora tantissime cose da raccontarvi e non vedo l’ora. Grazie, veramente. Ciao belli”.