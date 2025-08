Ancona, 4 ago. (askanews) – “Tanti auguri Antonio, tanti auguri Antonio”. È stato il coro dei simpatizzanti per il vice-premier forzista e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che oggi compie 72 anni, fuori dalla Mole Vanvitelliana dove si è svolto l’evento di Ancona per presentare gli interventi del governo per le Marche.