Tanti eventi per celebrare il Centenario di Camilleri tra 2025 e 2026

Roma, 3 mar. (askanews) – Per il centenario della nascita di Andrea Camilleri (6 settembre 1925) l’Associazione Fondo Andrea Camilleri ETS – presieduta da Andreina Camilleri che l’ha creata insieme alle due sorelle Elisabetta e Mariolina e alla moglie dello scrittore, Rosetta Dello Siesto – ha predisposto, con il Comitato Nazionale istituito dal Ministero della Cultura, un programma di attività che si svolgeranno in varie città italiane ed estere nel 2025 e nel 2026 per celebrare il grande scrittore siciliano, creare occasioni di studio su di lui e gli anni della sua formazione, sulla qualità, le caratteristiche e i multiformi aspetti della sua scrittura, avviare iniziative di carattere divulgativo capace di coinvolgere anche un pubblico non specialistico, soprattutto i giovani, promuoverne la conoscenza, avviare una riflessione sulla storia d’Italia degli ultimi cento anni e, in particolare, sul presente, al centro di numerose pagine e di significativi interventi dello scrittore.

Il progetto, al quale hanno aderito numerose personalità della cultura, del giornalismo, del teatro, della televisione e della radio si avvale della collaborazione di Rai (main media partner) e del sostegno del Ministero della Cultura, della Siae (main sponsor), dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana e dell’Assessorato del turismo e dello spettacolo della Regione Siciliana.

Tra i primi appuntamenti in programma, il 15 e 16 marzo l’anteprima al Teatro Piccinni di Bari – del quale Andrea Camilleri è stato regista stabile nei primi anni Sessanta – dello spettacolo “Un sabato, con gli amici”, tratto dall’omonimo romanzo e il 23 aprile a Milano, alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori – Casa Manzoni, “Camilleri 100”, una giornata di iniziative dedicata ai molteplici talenti e alle fortune dell’autore italiano più letto al mondo, con il convegno “Andrea Camilleri, da bestseller a longseller”.

Inoltre, dal 15 al 24 maggio il Festival del Cinema Italiano di Malaga (FCIMalaga), giunto all’ottava edizione, proporrà un omaggio a Camilleri, mentre dal 16 al 18 maggio a Messina, al Teatro Vittorio Emanuele, andrà in scena “Il colore del sole”, l’opera in un atto, liberamente tratta dal romanzo omonimo di Camilleri, con musica di Lucio Gregoretti.

“Il giovane Camilleri”, a cura di Felice Laudadio, al Teatro Argentina di Roma il 19 maggio, sarà dedicxato al processo di formazione dello scrittore, mentre il 26 e 27 maggio si terrà il seminario, promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre, “Dall’archivio allo scrittore, dallo scrittore all’archivio: tra le carte di Andrea Camilleri”, sulla documentazione prodotta e conservata da Camilleri a partire dalla sua formazione giovanile.

Molti gli eventi che si terranno in Sicilia, da Agrigento a Ragusa Ibla, così come all’estero, da marzo a dicembre 2025: “Camilleri nel mondo”, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, racconterà la dimensione internazionale dello scrittore tradotto in quaranta lingue diverse con appuntamenti in istituti di cultura di varie città da Addis Abeba ad Atene, da Colonia a Lione, da Madrid a New York.

Oltre alle iniziative editoriali di Sellerio – tra cui una selezione della sua opera in 12 libri scelti affiancando i più amati ad altri meno conosciuti, introdotti da scrittori del panorama nazionale e internaziona – tra le altre cose Rai Documentari, ha in preparazione la realizzazione di un documentario su Andrea Camilleri di Francesco Zippel.