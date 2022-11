Un aereo con 49 persone a bordo è precipitato nel Lago Vittoria, in Tanzania. Il volo ha mancato l'atterraggio di qualche centinaio di metri.

Incidente aereo in Tanzania. Nel lago vittoria è improvvisamente precipitato un aereo con a bordo 49 persone. Il volo ha mancato l’atterraggio di qualche centinaio di metri. Si temono delle vittime.

Tanzania, un aereo precipita nel lago Vittoria: si temono vittime

Questa mattina, 6 novembre, in Tanzania, un aereo di linea è precipitato nel lago Vittoria, come riferito dalla polizia locale. Era in viaggio verso la città nord-occidentale di Bukoba, dopo essere partito dalla Capitale Dar es Salaam. Secondo i media a bordo del volo, della compagnia Precision Air, erano presenti 49 persone. Secondo altri media 26 persone sarebbero state salvate e portate in ospedale. Sui social si sono diffuse immagini delle squadre di soccorritori all’opera.

Al momento si temono vittime. L’incidente sarebbe stato causato dal maltempo e dalle forti piogge.

Le parole del presidente della Tanzania

“Ho ricevuto con tristezza l’informazione di quanto successo al volo della Precision Air al Lago Vittoria, nella regione di Kagera. Mando le mie condoglianze a tutti coloro che sono stati colpiti da questo incidente. Continuiamo a essere calmi mentre l’operazione di soccorso continua e preghiamo Dio di aiutarci” ha scritto Samia Suluhu, presidente della Tanzania, su Twitter.

Un messaggio che fa pensare alla presenza di vittime e che spinge a mantenere la calma per consentire ai soccorritori di svolgere il loro lavoro.