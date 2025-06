Taormina, Da'Vine Joy Randolph: basta donne nei film come in anni '50

Taormina, Da'Vine Joy Randolph: basta donne nei film come in anni '50

Taormina, 11 giu. (askanews) – “Siamo stanche di vedere film e ruoli di donne rappresentate come se fossero ancora gli anni 50 e 60” è ora di “trovare il tempo di fare qualcosa di nuovo”. Lo ha detto l’attrice americana Da’Vine Joy Randolph, presidente di giuria al Taormina film festival che quest’anno ha investito grande attenzione a dare il risalto che meritano le donne che lavorano nel cinema.

L’attrice, Premio Oscar come non protagonista “The Holdovers – Lezioni di vita”, che ha parlato della sua gioia per questa sua prima visita in Sicilia, ha partecipato al panel “Le Donne, non le Dive – Identità femminili tra forza e verità” e ha spiegato quali sono gli strumenti per combattere pregiudizi e disparità di genere che ancora ostacolano il lavoro e la vita delle donne.

“Non penso che le donne siano migliori degli uomini, ma che alle donne debbano essere date semplicemente le stesse opportunità – ha detto ad askanews – sono una grande sostenitrice e fautrice dell’istruzione perché credo che l’istruzione sia un potente strumento per livellare il campo di gioco per le donne, perché quando si hanno le stesse informazioni che hanno gli uomini è un po’ più difficile per loro cercare di sminuirti, perché sanno che sai di cosa stai parlando”.

Da’Vine Joy Randolph auspica un ripensamento generale del ruolo femminile nel cinema: “Il mondo non è più così, quindi credo che sia almeno nostra responsabilità mostrare il cinema e la televisione in un modo che rifletta effettivamente il mondo in cui viviamo oggi”, ha detto.

Intervista di Lucilla Andrich