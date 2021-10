Tapiro ad Ambra Angiolini, Allegri: “Non parlo della mia vita privata”

La consegna del tapiro d’oro ad Ambra Angiolini è uno degli argomenti più discussi: il commento di Massimiliano Allegri è netto.

Da tempo ormai non si fa altro che parlare del tapiro d’oro consegnato da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, ad Ambra Angiolini. La fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri è infatti finita su tutti i giornali.

Ovviamente la consegna del tapiro ha scatenato una marea di polemiche per il modus operandi.

Nel frattempo a Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa che precede la gara tra Juventus e Roma, è stato chiesto un commento in merito. “Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso. Va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani“, ha dichiarato l’allenatore della Juve in maniera secca.

Tapiro d’oro ad Ambra Angiolini, il comunicato di Striscia la notizia

Nel frattempo Striscia la notizia ha diffuso una lunga nota stampa per spiegare il proprio punto di vista sulla vicenda. “L’amica Ambra Angiolini, ci tengo a dirlo, è stata avvicinata in modo amichevole dal tapiroforo Valerio Staffelli: nessuna fuga, richiesta di spegnere le telecamere o segnali di fastidio. Anzi!“, recita la prima parte del comunicato.

Striscia la notizia si è nel frattempo opposta alle dichiarazioni del ministro Elena Bonetti. Le dichiarazioni negative sulla consegna del tapiro d’oro proseguono: “Sono andati dalla donna e non dall’uomo“, ha dichiarato Bonetti.