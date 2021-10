Tapiro d’oro ad Ambra Angiolini, gli avvocati dell’attrice starebbero valutando azioni legali

La vicenda che ruota attorno al tapiro d'oro dato ad Ambra Angiolini almeno per il momento non conosce fine. I legali dell'attrice sono scesi in campo.

La vicenda che ruota attorno al tapiro d’oro dato ad Ambra Angiolini rischia di scoppiare ulteriormente. Sulla vicenda, diventata ormai un caso mediatico, si è espresso anche il Ministro per le pari opportunità Elena Bonetti tanto che si era chiesta come mai Valerio Staffelli e il suo staff fossero andati proprio da Ambra Angiolini e non da Massimiliano Allegri.

Ad aggiungersi a questa contestazione che, almeno per il momento, pare non conoscere l’epilogo si sono aggiunti anche i legali dell’attrice che hanno prontamente risposto all’inviato di Striscia la Notizia accusandolo di aver spettacolarizzato una vicenda privata.

Tapiro Ambra Angiolini avvocati, i legali: “Spettacolarizzata una vicenda dolorosa e privata”

A tale proposito i legali della nota attrice Valeria De Vellis e Daniela Missaglia – riporta Adnkronos – avrebbero già comunicato che si riserveranno la valutazione di azioni legali e più nello specifico in relazione alla “illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del Signor Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia”.

Oltre a ciò, i legali hanno contestato il fatto che Ambra Angiolini avesse effettivamente consentito.

Tapiro Ambra Angiolini avvocati, la nota di “Striscia La Notizia”

Intanto la redazione di Striscia La Notizia, attraverso un post pubblicato su Instagram ha commentato la vicenda rivolgendosi al Ministro delle Pari Opportunità Elena Bonetti, il tutto con tanto di video che mostra i fuori onda: “Lei, invece, cara Ministra, sembra non considerare Diletta Leotta degna della sua tutela, con il solito doppiopesismo rivelatore.

L’amica Ambra Angiolini, ci tengo a dirlo, è stata avvicinata in modo amichevole dal tapiroforo Valerio Staffelli: nessuna fuga, richiesta di spegnere le telecamere o segnali di fastidio. Anzi!”, scrive il tg satirico di casa Mediaset.

Tapiro Ambra Angiolini avvocati, Allegri: “Della mia vita privata non parlo”

Nel frattempo anche l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa rilasciata in occasione del match contro la Roma, ha affrontato l’argomento seppur marginalmente.

Ha infatti precisato che si tratta di vita privata e che la sua decisione è quella di non parlarne: “Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani”.