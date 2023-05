Tappa del giro d'Italia nel Metaverso col Metagiro

Milano, 23 mag. (askanews) – Tappa del Giro d’Italia nel Metaverso. Si chiama Metagiro il nuovo spazio virtuale dedicato agli appassionati della corsa più amata.

Il progetto, lanciato da Vvita in partnership con Rcs Sport, ricrea un mondo virtuale in cui gli avatar degli utenti possono esplorare, raccogliere informazioni sulla corsa, le 21 tappe, guardare il percorso in 3d.

In futuro verrà implementato con la possibilità di rivedere i momenti migliori della corsa e anche effettuare acquisti. Un’area del Metagiro è interamente dedicata alla maglia Rosa e alle altre maglie simbolo della competizione.