Darwin, 5 ott. (askanews) – Tappa in Australia per il Tour Mondiale della Nave Amerigo Vespucci,lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, giunto per la prima volta nella città di Darwin, capitale del Territorio del Nord dell’Australia nelle cui acque ha incontrato “Lo Spirito di Stella” il primo catamarano completamente accessibile impegnato nel tour mondiale nell’ambito del Progetto “WoW” – Wheels on Waves – Ruote sulle Onde – Around the World 2023-2025. Due progetti promossi dal Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Presenti a Darwin anche i paracadutisti del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano che hanno steso nel cielo la bandiera italiana e quella australiana e la Fanfara dell’8° Reggimento Bersaglieri della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”.

Alla cerimonia inaugurale del Villaggio Italia a Darwin, che ha dato inizio anche alle visite a bordo della Nave, sono intervenuti il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, l’Ambasciatore d’Italia a Canberra Paolo Crudele, Gioacchino Alfano Presidente di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa, il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di Nave Amerigo Vespucci. In rappresentanza della Difesa, l’Ammiraglio Ispettore Capo Pietro Covino. In rappresentanza delle istituzioni australiane sono intervenuti il senatore Raff Ciccone, Presidente del gruppo di amicizia parlamentare Italia-Australia e Gerard Maley vice capo ministro per i Territori del Nord (Australia), presente anche il sindaco di Darwin Kostantine Vatskalis.