Tara Gabrieletto è tornata con Cristian Gallella? “Ci comportiamo da adulti”

Tara Gabrieletto è tornata con l'ex fidanzato Cristian Gallella? Lei stessa ha risposto alle domande dei fan sui social.

Tara Gabrieletto è tornata insieme a Cristian Gallella? Sui social sono in tanti a sperare che l’ex coppia sbocciata a Uomini e Donne si mostri di nuovo insieme e Tara ha deciso di prendere parola in merito.

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella: ritorno di fiamma in vista?

Tara Gabrieletto ha deciso di lasciare Vicenza e trasferirsi definitivamente a Roma. In tanti hanno pensato che alla base del suo trasferimento potesse essersi un ritorno di fiamma top secret con l’ex fidanzato Cristian Gallella, ma purtroppo Tara ha preferito smentire le ipotesi in circolazione: “Visto e considerato che tante persone non hanno l’intelligenza di evitare certe domande ma hanno la sfacciataggine di pretendere una risposta, facciamo una cosa: della mia vita privata io non parlerò né ora né mai.

Detto questo chi vuole una risposta su tutto il resto, lavoro, Accademia, ecc ecc ben venga, siete le benvenute. Le altre possono prendere l’uscita. Grazie”, ha tuonato dopo che in tanti tra i fan dei social le hanno chiesto come stessero le cose tra lei e il fidanzato.

Tara ha anche parlato apertamente di Cristian Gallella affermando che tra loro “si comporterebbero da adulti”, ma non ha specificato esattamente in che rapporti sarebbero attualmente: “Rispondo una volta per tutte… siamo adulti e da tali ci comportiamo.

Nulla di più nulla di meno”, ha affermato. La questione avrà ulteriori sviluppi? Al momento sui social tutto tace e in tanti tra i fan di Tara e Cristian sperano di avere ben presto ulteriori novità da parte della coppia. L’amore tra i due era sbocciato nel dating show di Maria De Filippi e la loro unione sembrava destinata a durare ma poi, dopo alcuni mesi, la coppia ha annunciato la rottura come un fulmine a ciel sereno.