Taranto Eco Forum, sindaco Melucci: non è più tempo per la teoria

Taranto Eco Forum, sindaco Melucci: non è più tempo per la teoria

Roma, 3 giu. (askanews) - "Non è più tempo per la teoria, abbiamo il dovere di consegnare alle future generazioni uno scenario rinnovato, che superi frontiere e stereotipi sulla sostenibilità: dobbiamo andare in avanscoperta, conquistando e coltivando nuovi luoghi e spazi ideali con la consapevol...