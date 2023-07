Tragedia a Taranto, dove nelle scorse ore un bambino di appena due anni è morto all’improvviso, dopo essere stato colpito da una crisi di convulsioni. Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, i genitori hanno deciso di donare gli organi del piccolo.

Bambino morto all’improvviso a due anni a Taranto: inutile l’intervento del personale medico

Purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Nonostante l’intervento del personale medico sia stato rapido, per lui non c’è purtroppo stato nulla da fare: i tentativi di rianimarlo non hanno portato a nulla e poco dopo la crisi il bambino è stato dichiarato morto. I genitori del piccolo, che era figlio unico, hanno deciso di acconsentire al prelievo dei suoi organi: il cuore del bambino è andato a Bologna, mentre pancreas, fegato e intestino sono stati inviati a Bergamo.

Il cordoglio del direttore generale della Asl di Taranto

A pochissime ore dal dramma, a esprimere le sue più sentite condoglianze ai genitori del minore è stato anche il direttore generale della Asl locale, Gregorio Colaciccio, che ha dichiarato: “Il più sincero ringraziamento ai giovani genitori del bambino per l’atto amorevole, la cui decisione è stata presa pur nel momento di dolore e sofferenza per la prematura scomparsa dell’unico figlio”.