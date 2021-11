Taranto, picchia la moglie disabile per anni: arrestato 35enne

Un 35enne picchiava la moglie disabile minacciandola di portarle via i figli nel caso si fosse ribellata. È accaduto in provincia di Taranto.

Un uomo di 35enne ha picchiato e umiliato la moglie disabile per 15 anni. È accaduto in provincia di Taranto. Il soggetto è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia con l’aggravante di aver commesso il misfatto alla presenza dei figli minorenni.

Taranto, picchia la moglie disabile: violenze perpetrate davanti ai figlioletti

La donna, sordomuta, era costretta a subire le angherie del coniuge anche davanti ai suoi bambini. Il tutto nonostante la vittima aspettasse un altro bimbo. Il marito l’avrebbe continuamente minacciata di non farle vedere i figlioletti nel caso in cui fosse andata a denunciare i maltrattamenti che era costretta a subire. Da notare come già nel 2014, il 35enne fosse stato già condannato per violenze ai danni della convivente.

Taranto, picchia la moglie disabile: la segnalazione al 112

Come informa FanPage, a far emergere questo nuovo episodio di violenze sono stati i vicini della coppia segnalando il tutto al 112. Per la precisione, lo scorso 9 agosto, i vicini di casa hanno chiesto l’intervento da parte delle autorità dopo aver sentito le grida dei bambini provenire dall’abitazione in cui si consumavano i maltrattamenti.

Taranto, picchia la moglie disabile: l’intervento degli agenti

Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno trovato i tre piccoli in lacrime all’entrata dell’appartamento.

I bimbi hanno raccontato che il padre, ubriaco, aveva picchiato e trascinato via la loro mamma. La donna è stata ricoverata dopo un incidente in auto col marito, ancora sotto effetto dell’alcol. L’uomo è stato infine arrestato.