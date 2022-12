Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Mancano innanzitutto i fuoriclasse. Ci sono tanti stranieri nel campionato. E forse non c'è lo stesso amore per la maglia azzurra che avevamo noi". Lo ha detto Marco Tardelli, ex calciatore ed ex allenatore, campione del mondo nel 1982 con la maglia...

(Adnkronos) – "Mancano innanzitutto i fuoriclasse. Ci sono tanti stranieri nel campionato. E forse non c'è lo stesso amore per la maglia azzurra che avevamo noi". Lo ha detto Marco Tardelli, ex calciatore ed ex allenatore, campione del mondo nel 1982 con la maglia azzurra, rispondendo a una domanda su come avesse vissuto la mancata partecipazione dell'Italia al mondiale 2022 in Qatar, durante la XVII edizione degli Oscar dello Sport svoltasi nel Salone d’Onore del Coni a Roma.