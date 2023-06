Tardelli sui calciatori che non fanno coming out: "Forse sentono che non c'è il clima giusto"

Tardelli sui calciatori che non fanno coming out: "Forse sentono che non c'è...

L'ex calciatore Marco Tardelli ha affrontato un tema spinoso: il coming out tra i calciatori e ha spiegato perchè questo muro ancora non è stato abbattuto.

Qualche settimana fa il calciatore Jakub Jankto aveva rivelato di essere omosessuale, spiegando che, come lui, c’erano altri gay nel calcio, pur non facendo nomi. L’ex calciatore Marco Tardelli, in un’intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera” ha toccato questo tasto spinoso osservando quale sia il motivo che porta i calciatori a non esporsi: “Se si sono gay nel calcio? Certo, secondo me ci sono”, ha dichiarato.

Tardelli parla dei calciatori che non fanno coming out

Marco Tardelli a tale proposito ha anche aggiunto: “È statisticamente impossibile che non ci siano. Io non vedrei il problema a dirlo. Come mai non lo fanno? Forse sentono che non è il momento. Che non c’è il clima giusto. Ma il mondo attorno a noi è cambiato. Non vedo perché non debba cambiare anche il calcio. Speriamo che le cose cambino”.

“Heysel? Sempre detto di non sentirmi vincitore”

Infine Marco Tardelli ha dedicato parte della sua riflessione alla tragedia che si è consumata all’Heysel nel 1985: “Siamo solo andati a salutare i tifosi. Ma io ho sempre detto di non sentirmi vincitore”, precisando anche che all’epoca furono obbligati a giocare: “La decisione? Penso che la prese l’Uefa. E la polizia di Bruxelles. Perché sarebbe stato un dramma disperdere i tifosi”.