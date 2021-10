Tardelli, 'vittoria convincente dell'Inter, ora serve successo in trasferta'

Roma, 20 ott. – (Adnkronos) – "Mi è piaciuta l'Inter ieri sera, ha giocato un buon calcio e ottenuto una vittoria convincente sullo Sheriff. Erano tre punti fondamentali, come lo saranno quelli in palio al ritorno tra tre settimane, perché per passare il girone bisogna vincere una partita in trasferta e farlo in Moldavia è molto più semplice che contro il Real Madrid.

Se ripeteranno la prova di ieri hanno ottime possibilità di riuscirci". L'ex centrocampista dell'Inter Marco Tardelli commenta così all'Adnkronos il successo dei nerazzurri per 3-1 sullo Sheriff Tiraspol che rilancia i ragazzi di Inzaghi verso la qualificazione agli ottavi di Champions League.

"Mi sembra che in questa prima parte di stagione l'Inter stia facendo bene -prosegue il campione del mondo 1982-, ha perso un paio di partite (contro Lazio in campionato e Real in Champions League ndr) e non meritava nemmeno di perdere quindi sin qui il lavoro di Inzaghi mi sembra assolutamente apprezzabile.

I sette punti di ritardo dal Napoli si possono recuperare e di sicuro i nerazzurri saranno in corsa fino alla fine per il titolo".

Sul big match di domenica con la Juventus per Tardelli "conta di più per la Juventus che è più attardata. E' sempre il derby d'Italia e una partita da tripla. Darà indicazioni importanti sul proseguo della stagione ma non ancora definitive".