Tarli del legno in casa: come eliminarli senza veleni

Gli insetti come i tarli del legno si possono allontanare da casa con rimedi efficaci validi che non causano effetti collaterali e controindicazioni.

In casa sono diversi gli insetti che possono entrare, ma alcuni rischiano di distruggere i mobili e le travi. Si tratta dei tarli del legno che amano molto cibarsi di oggetti in questo materiale e la casa diventa il luogo ideale. Scopriamo in che modo tenerli lontano da casa senza veleni o insetticidi di ogni sorta.

Tarli del legno

Sono insetti che, come si intuisce dal nome, si nutrono del legno, per cui costituiscono un pericolo e danno per la propria casa dal momento che vanno ad alimentarsi di elementi d’arredo, mobili e anche parquet realizzati in questo materiale. Averli in casa può essere alquanto difficile proprio per i danni che vanno a provocare.

I tarli del legno sono insetti noti con il termine scientifico di Anobium punctatum, si trova nei boschi soprattutto nel Nord Europa, ma anche nelle case, questa specie è alquanto presente e comune. Hanno un aspetto che ricorda molto i coleotteri di colore marrone con una lunghezza che varia da 2.5 a 5 millimetri.

Ci si accorge della presenza di questi insetti poiché lasciano dei segni sulla superficie del legno di cui si nutrono. Oltre a un materiale come il legno, si nutrono anche di materiali come la cellulosa che riescono a digerire facilmente. Provocano dei danni, non solo estetici dal momento che causano fori nei buchi, ma anche strutturali poiché vanno a rovinare i mobili.

In natura, non esiste una sola specie di tarli del legno, ma vari esemplari che tendono a distinguersi in base alla grandezza, la forma e anche il colore. Tra gli esemplari, si trovano i tarli anobidi, lictidi e cerambicidi che si possono eliminare senza l’uso di veleni, ma con prodotti specifici come Ecopest Home, appunto.

Tarli del legno in casa: cosa fare

Possono davvero distruggere il legno e i mobili in breve tempo, per questa ragione è bene cercare di agire tempestivamente in modo da arginare il problema e fare in modo che non possano più entrare in casa. Il nemico dei tarli del legno è sicuramente il freddo e questa è una delle cause per cui tendono a entrare negli appartamenti in questo periodo dell’anno.

Si può optare per dei metodi naturali, ma anche adottare la giusta prevenzione. Bisogna, prima di tutto, cercare di prestare particolare attenzione agli oggetti in legno lucidandoli attentamente cxon un panno in cera. In questo modo si impedisce a questi insetti di avvicinarsi a casa e di evitare la loro diffusione all’interno della casa,

Ci sono poi dei rimedi naturali che aiutano sicuramente ad allontanarli. Per esempio, le bucce degli agrumi, come il mandarino, il pompelmo, ecc. da tagliare in pezzetti e conservare nei sacchettini per poi posizionarli nelle zone quali mobili, dispense, ma anche all’interno dei comodini, permette sicuramente di allontanarli da casa.

Un altro ottimo repellente sempre a base naturale è sicuramente l’aglio e la cannella da procedere con lo stesso procedimento adottato per gli agrumi in modo da posizionarli poi all’interno di sacchettini,. Per chi ha tarli del legno in giardino, una pianta dell’aglio in questo luogo sicuramente aiuta, così come gli oli essenziali a base di sandalo, cedro, ecc.

Tarli del legno in casa: rimedio

Insieme ai metodi e alle soluzioni naturali consigliate, vi è anche un altro repellente che permette di allontanare i tarli del legno da casa. Un repellente tecnologico e innovativo che ha il nome di Ecopest Home, una soluzione efficace e valida per tenerli lontani. Un rimedio che, sfruttando gli ultrasuoni e l’interferenza magnetica, permette di tenerli lontano.

Questa soluzione è semplice ed economica al tempo stesso. Inoltre, a differenza dei veleni e pesticidi che si trovano in circolazione, non risulta essere dannosa per gli esseri umani e animali domestici. Permette di garantire così un ambiente che sia libero e ospitale lontano da questo genere di parassiti.

Una soluzione semplice che protegge h24 per tutti i giorni della settimana fornendo un raggio d’azione alquanto ampio intorno la casa. Un prodotto sicuro, che può essere posizionato anche nella camera dei bambini proprio perché privo di danni e di effetti collaterali. Bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente affinché cominci ad agire.

Grazie ai suoi benefici, è riconosciuto come il miglior rimedio naturale contro i tarli del legno ed altri insetti.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest Home è consigliato per prevenire la proliferazione in casa, non solo dei tarli del legno, ma anche di altri insetti come le mosche, le scutigere, ma anche i roditori. Silenzioso e inodore, oltre che ecologico per cui non causa danni all’ambiente.

Ordinare un dispositivo del genere è alquanto semplice dal momento che ci si collega al sito ufficiale del prodotto per l'esclusività e originalità, si compila il modulo con i propri dati nel modulo e si approfitta dell'acquisto di due confezioni di Ecopest Home al costo di 49,90€ invece di 98 con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere.

