Tarli del legno in casa: come eliminarli senza veleni

I mobili, suppellettili, ma anche le travi e i pavimenti sono le motivazioni per cui i tarli del legno entrano in casa rischiando di distruggerli.

In casa, alcune volte, è possibile sentire un ticchettio che non corrisponde alle lancette dell’orologio, bensì a una specie di insetti che rischia di rovinare l’abitazione. Si tratta dei tarli del legno che possono danneggiare muri, pavimenti, ecc. Riuscire a eliminarle con metodi adatti evita di avere una casa in pessime condizioni.

Tarli del legno in casa

Sono insetti molto piccoli che possono essere lunghi tra i 3 e i 5 millimetri, ma in alcune specie di tarli del legno, possono arrivare anche fino a 2 cm. Si chiamano in questo modo proprio perché si nutrono della polpa del legno. Il buio e la temperatura tra i 22 e i 24° sono l’habitat ideale di questi insetti che si trovano spesso in casa.

Le abitazioni, gli appartamenti della casa sono luoghi prediletti da questi insetti dal momento che invadono, rosicchiano e bucherellano gli infissi, i buchi e le fessure in legno dal momento che ne sono ghiotti. In casa si possono notare facilmente proprio perché si sente il loro continuo rosicchiare il legno delle travi, dei pannelli, ecc.

A causa di queste loro continuo rumore dovuto al legno, ecco che sul pavimento della casa ci può essere la polvere di segatura che si deposita nei pressi. Nel momento in cui si notano dei mobili attaccati da questi insetti, bisogna assolutamente provvedere prima che possano distruggere qualsiasi cosa.

I rimedi naturali sono sicuramente la soluzione migliore per poterle allontanare da casa. I tarli del legno, infatti, non amano odori come l’eucalipto o l’aglio. Posizionare alcuni spicchi di aglio nei pressi di mobili o travi in legno permette di tenerle lontano in maniera naturale e innocua senza l’uso di veleni.

Tarli del legno in casa: cause

Gli insetti come i tarli del legno si possono infilare e insinuare nella casa proprio perché tendono a insediarsi in luoghi dove si creano le condizioni ideali per favorire la loro proliferazione e, quindi, la continuazione della loro specie. Il legno non è soltanto un materiale con cui si cibano, ma anche un luogo sicuro dal momento che qui depongono le uova.

L’umidità, dovuta alle infiltrazioni dell’acqua piovana, dei difetti delle coperture, del contatto tra il legno e i muri umidi, tende a favorire lo sviluppo di questi insetti e quindi la loro proliferazione in casa. Le case sono rifugi e dispense alimentari per questi insetti dal momento che i mobili sono realizzati in questo materiale che loro amano.

Nel momento in cui i tarli del legno entrano nell’abitazione diventa un problema poiché qui possono trovare diversi elementi come mobili, infissi, serramenti, battiscopa, ma anche rivestimenti e suppellettili insieme a travi e pavimenti. Inoltre, sono anche attratti da oggetti realizzati in vimini o bambù e anche compensato.

Il loro nemico è sicuramente il freddo ed ecco perché nel periodo invernale tendono a entrare in casa soprattutto se riescono a trovare un varco aperto. Per questa ragione, è sempre bene tenere chiuse qualsiasi porta o finestra in modo che questi insetti non entrino in casa evitando di distruggere l’abitazione.

Tarli del legno in casa: rimedio naturale

Per evitare di avere i mobili e altri suppellettili danneggiati dalla presenza dei tarli del legno in casa, bisogna agire in modo tempestivo adottando delle soluzioni efficaci per allontanarle ed eliminarle. La migliore soluzione, per la sua efficacia, al momento, è un repellente naturale come Ecopest Home che dona risultati utili e significativi.

Un dispositivo innovativo che si caratterizza per dimensioni contenute e compatte. Un repellente che sfrutta la tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni per allontanare questi insetti e anche altri da casa. Questo repellente funziona molto bene anche con insetti molto comuni durante l’anno in casa, quali le cimici, le scutigere, persino con i roditori.

Aiuta a proteggere sia gli animali domestici che gli esseri umani da ogni sorta di insetto che potrebbe entrare in casa in qualsiasi momento rendendo così l’ambiente più ospitale e a prova di parassiti e senza veleni. Fornisce una protezione completa agendo su un raggio d’azione molto ampio di circa 250 metri quadrati.

Ecologico, poiché non usa batterie che possano inquinare o creare danni. Silenzioso dal momento che non emette suoni e inodore quindi senza emanare cattivi odori che possono infastidire. Si collega semplicemente alla presa di corrente per cominciare a manifestare tutti i benefici sin da subito. Una soluzione economica e valida, come dimostrano anche le opinioni dei consumatori.

Ecopest Home è ordinabile soltanto sul sito ufficiale del prodotto per l’esclusività e originalità. Si compila il form con le proprie generalità, attendendo la chiamata dell’operatore che verifica i dati andando a confermare ed evadere l’ordine, approfittando della promozione di due confezioni a 49,90€ invece di 98 con pagamento anticipato tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

