Tarme dei vestiti: come eliminarle dalla camera

Alcuni insetti non invadono soltanto la cucina o il giardino, ma anche altri luoghi della casa, come appunto la camera. Proprio qui ci sono insetti come le tarme dei vestiti che danneggiano i capi e gli abiti causando fori e buchi. Vediamo come fare per eliminarle e quali metodi usare per proteggere la propria biancheria.

Tarme dei vestiti

Sono piccoli insetti che assomigliano, per il loro aspetto, a delle farfalle. Oltre a nutrirsi di cibo, le tarme sono anche molto ghiotte di vestiti e di capi realizzati in tessuti come la lana, la seta e il cotone, per cui molti abiti presentano buchi e fori proprio a causa delle tarme che li danneggiano. Tendono a riprodursi in armadi e cassetti dove sicuramente sono certi di trovare ciò che maggiormente gradiscono.

Amano molto i tessuti sporchi e umidi. Inoltre, riuscire a individuare la loro presenza in camera non è semplice dal momento che depongono le uova soltanto quando sono al buio e per trovare le larve si ha bisogno di un controllo attento e accurato. Sono insetti che risultano innocui per l’essere umano, ma dannose per gli indumenti.

Sono ghiotti anche di cheratina, una sostanza presente soprattutto in tessuti e capi d’abbigliamento in lana e seta. Oltre a questi tessuti, amano anche molto anche i capi in fibre sintetiche o tessuti vegetali come il lino. Sono chiamate tarme dei vestiti o dei tessuti proprio perché amano questo genere di capo dove provocano dei buchi.

Possono entrare nella camera volando dalla finestra o anche a causa di un capo che è stato comprato in un negozio o magazzino già infestato da questi insetti. Sono attratti dagli abiti, ma anche da altri tessuti come tappeti, cuscini e ovunque vi siano dei vestiti o tessuti che siano impregnati di liquodo o di sudore umano.

Tarme dei vestiti: cosa fare

In caso della presenza di tarme dei vestiti che causano fori e buchi ai capi, è bene agire in maniera tempestiva adottando delle soluzioni e dei metodi validi per cercare di evitarle. Una delle prime cose è sicuramente arieggiare la propria cameretta, in modo particolare l’armadio e i cassetti che sono i luoghi dove giungono per deporre le uova.

Si consiglia poi di lavare sia i capi che si indossano, ma anche quelli appena acquistati nei mercatini o sulle bancarelle prima di riporli nell’armadio. Oltre agli indumenti, è buona norma anche pulire e lavare la biancheria di tappeti, cuscini, compreso tappeti e coperte. Gli indumenti che non si usano più vanno posizionati in appositi sacchetti con cerniera oppure sottovuoto.

Ci sono poi dei prodotti e dei repellenti naturali a base di lavanda che emanano un odore alquanto forte non tollerato dalle tarme dei vestiti. Per esempio, posizionare alcuni sacchetti di lavanda in cassetti o in armadio allontana sicuramente questi insetti dalla camera e anche da casa. Consigliato anche l’olio essenziale a base di questa pianta profumata.

I chiodi di garofano sono una spezia che funziona molto bene dal momento che hanno un odore molto forte e pepato che porta ad allontanarle così come la cannella da usare sia in sacchetti da mettere negli armadi, ma anche in polvere per scacciarle.

Tarme dei vestiti: miglior rimedio naturale

Per allontanare le tarme dei vestiti dalla propria camera, è possibile anche usufruire di una soluzione altrettanto efficace come appunto Ecopest Home, un dispositivo che è una alternativa sicura per la casa e gli abiti. Una soluzione che si basa su interferenza magnetica e ultrasuoni che aiutano a non avvicinarli a casa.

Un rimedio tecnologico e innovativo in questo settore che non causa problemi agli esseri umani e animali domestici. Ha un design compatto e piccolo, poco ingombrante, quindi utili da portare anche in viaggio. Un repellente tecnologico che dona la giusta protezione all’ambiente allontanando i parassiti da casa.

Un investimento alla portata di tutti molto semplice ed economico che dona il massimo della protezione per tutti i giorni della settimana coprendo un raggio d’azione di 250 metri quadrati. Un dispositivo silenzioso, inodore al momento dell’accensione ed ecologico poiché non usa batterie inquinanti.

Grazie ai suoi benefici è riconosciuto come il miglior rimedio rimedio non nocivo e tossico contro le tarme dei vestiti ed altri insetti.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente per cominciare a funzionare da subito. Ecopest Home permette di allontanare, non solo le tarme dei vestiti da casa, ma anche altri insetti come scutigere, mosche,cavallette, compreso i roditori.

La formula di Ecopest Home non si ordina nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto, per non incorrere in imitazioni. Basta compilare il modulo con i propri dati personali in attesa della chiamata dell’operatore che andrà a confermare l’ordine attivando così la promozione di due confezioni a 49,90€ invece di 98 con pagamento alla consegna in contanti, tramite Paypal o carta di credito.

