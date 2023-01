Tarme in casa: come identificarle ed allontanarle in fretta

Tra i tanti insetti che si trovano nelle case, le tarme sono considerati i più comuni ed è facile riconoscerle poiché danneggiano tessuti e indumenti che presentano dei fori e buchi. Scopriamo come allontanarle rapidamente in modo naturale da casa prima che possano creare danni maggiori e difficili da recuperare.

Sono dei lepidotteri della famiglia delle Tineidae e i bruchi delle tarme sono considerati dei grandi infestanti, ecco perché è così comune la loro presenza in casa. Si tratta di insetti molto comuni nelle abitazioni, sebbene non tutti sappiano come riconoscerle. Alcuni dettagli come i fori dei bordi frastagliati indicano la presenza nell’appartamento.

Hanno un aspetto molto simile a quello delle farfalle dal momento che hanno una corporatura allungata con ali di colore marrone. Sono di varie specie, alcune note per essere tarme dei vestiti poiché si nutrono di vari indumenti o delle pellicce dal momento che si cibano di questi materiali. Tra le varie specie, anche la tignola dei tappeti perché amante di questo prodotto.

Non appena si notano questi insetti in casa, è consigliabile e raccomandabile cercare di allontanarle rapidamente poiché possono danneggiare gli indumenti e i tessuti dal momento che ne sono ghiotte. Nel periodo invernale, quando il clima è particolarmente freddo, tendono ad avere un ciclo riproduttivo alquanto lento, mentre con condizioni meteo favorevoli si riproducono rapidamente.

Si può rendersi conto della presenza e invasione delle tarme in casa poiché si notano dei buchi in materiali e tessuti come lana, seta e anche altri tessuti che hanno una derivazione animale. Scoprirle è il modo migliore per correre ai ripari evitando che possano danneggiare altri capi presenti nella propria casa.

Tarme in casa: cause

In casa sono molto comuni insetti come le tarme poiché tendono a nascondersi in cassetti o armadi dove possono trovare sostentamento. In questi elementi d’arredo della casa, hanno sicuramente la certezza di trovare tessuti come lana, seta e cotone, (compreso i capelli umani), andando così a rovinare i vestiti e i capi preferiti.

In casa entrano proprio perché attirate da indumenti in lana o cotone che amano molto. Una specie come la tignola delle pellicce è chiamata in questo modo poiché si ciba di tessuti come lana pregiata, seta, pelli, insieme anche a tessuti in cotone, semi. Le larve di questi insetti giungono nelle abitazioni proprio perché trovano cibo e materiale che adorano.

Altre specie prediligono tessuti maggiormente pesanti come per esempio i tappeti. Sono presenti spesso nelle dispense o credenze poiché qui si trovano degli alimenti e cibo come pasta, zucchero, cereali, insieme alla farina e alla frutta a guscio. Le dispense sono considerate un luogo ideale per loro dal momento che amano gli angoli bui e il caldo.

Nelle abitazioni e appartamenti giungono perché particolarmente attratte dall’umidità. Inoltre, si trovano sotto mobili o anche altri elementi d’arredo particolarmente scuri e buoi dal momento che non amano i luoghi illuminati.

Tarme in casa: miglior rimedio

Per allontanare le tarme in casa ed evitare di avere dei danni sui capi, è bene usare un prodotto naturale e privo di controindicazioni come Ecopest Home, considerato il miglior repellente presente sul mercato. Un dispositivo che allontana qualsiasi tipo di insetto grazie alle sue proprietà e al fatto che usi gli ultrasuoni e l’interferenza magnetica.

Un repellente che si distingue da altri insetticidi e pesticidi proprio perché non dannoso garantendo il massimo della protezione a tutta la famiglia. Un prodotto molto piccolo e poco ingombrante che permette di tenere lontano qualsiasi insetto: dalle cavallette sino alle cimici passando per le mosche e i roditori e tarme.

Grazie alle sue proprietà è riconosciuto universalmente come il miglior rimedio non chimici contro questi insetti invastori.

Un investimento valido ed efficace anche per il rapporto qualità prezzo. Un dispositivo che, grazie agli ultrasuoni, evita che si avvicinino alla casa, fornendo una protezione 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana con una copertura di circa 250 metri quadrati. Un dispositivo ecologico poiché non inquina e non crea danni all’ambiente.

Ecopest Home funziona anche perché è sicuro, a differenza di altri insetticidi e repellenti presenti in commercio. Si può posizionare anche in camera dei bambini per la loro incolumità. Silenzioso e inodore al momento dell’accensione per cui basta collegarlo alla presa di corrente.

Un repellente del genere non si ordina nei negozi fisici o Internet poiché esclusivo e originale, ma necessita di essere acquistato soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove, previo la compilazione del modulo con i propri dati e la chiamata dell’operatore che va a confermare l’ordine. Si usufruisce della promozione di due confezioni di Ecopest Home al costo di 49,90€ invece di 98. Il pagamento è a scelta tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.