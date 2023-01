Tarme in cucina: da dove arrivano e come allontanarle

Tarme in cucina: da dove arrivano e come allontanarle

Tarme in cucina: da dove arrivano e come allontanarle

Controllare attentamente ogni confezione e scatola di cibo, pulire la cucina permette alle tarme di non intrufolarsi in questo ambiente.

La cucina è il luogo della casa dove si passa diverso tempo a pranzare e preparare i piatti da gustare insieme. Alcune volte, capita di non essere gli unici presenti, ma che ci siano altri ospiti non particolarmente graditi come le tarme che qui trovano il loro ambiente ideale. Vediamo le cause del loro ingresso in questa zona e cosa le attira.

Tarme in cucina

Sono insetti che si trovano perfettamente a proprio agio in cucina perché qui possono cibarsi e accaparrarsi il cibo di cui hanno bisogno per sostentarsi. Note con il termine scientifico di Plodia interpunctella, si tratta delle tarme che in cucina trovano il loro habitat ideale e terreno fertile e risultano essere particolarmente attive nel periodo tra marzo e ottobre.

Sono molto piccole, simile a farfalline con dimensioni in lunghezza di 1 cm circa e una apertura alare pari a 2 cm. Oltre alla cucina, investono anche le dispense dove possono essere certe di trovare del buon nutrimento. Tendono a riprodursi in modo rapido per cui possono generare molte e grandi colonie in poco tempo con le femmine che arrivano a deporre fino a 300 uova.

Bisogna, nel caso si trovassero delle tarme in cucina, cercare di agire in modo immediato onde evitare che il cibo e gli alimenti che si consumano possano essere infestati da questi insetti. Sono insetti innocui, non aggressivi e non nocivi, ma che possono creare dei problemi agli alimenti e al cibo sistemato in credenze o dispense.

Si consiglia poi di fare una distinzione tra le tarme del cibo e dei vestiti dal momento che le prime si nutrono di alimenti presenti in cucina, mentre l’altra specie di tessuti e materiali con danni di buchi e fori nei propri capi preferiti. Volano maggiormente durante la notte rispetto al giorno.

Tarme in cucina: cause

La presenza degli insetti come le tarme è dovuta essenzialmente al fatto che amino i luoghi caldi e umidi, oltre che poco luminosi e la cucina è l’ambiente dove sicuramente tendono a proliferare maggiormente. Giungono in casa perché attirati dal cibo e da confezioni di prodotti sfusi o già danneggiati oppure contaminati.

Si nutrono soprattutto di alimenti secchi ed ecco spiegato il motivo per cui in cucina si trova quasi una invasione di questi insetti. Amano moltissimo le dispense poiché qui possono trovare cibo di cui sono particolarmente ghiotte e che le attira come la pasta, i cereali, il riso, ma anche il cibo degli animali domestici e la frutta secca.

La credenza, la dispensa, quindi i luoghi della cucina sono il rifugio ideale di insetti come le tarme dal momento che trovano una disponibilità alquanto ampia e ben fornita di scorte alimentari, compreso zucchero e cioccolato che adorano. Infatti, può capitare che, aprendo la scatola di zucchero, possano trovarsi questi insetti.

Una delle prime cose da fare è sicuramente quella di pulire da cima a fondo la propria cucina, compreso gli angoli e le fessure con soluzioni naturali a base di aceto bianco. Bisogna poi controllare ogni confezione e scatola di cibo, oltre a chiudere in maniera ermetica i contenitori di vetro per evitare che possano giungere.

Tarme in cucina: miglior rimedio

Per evitare che insetti come le tarme possano danneggiare il cibo e quindi non consumarlo, la soluzione è tenerle lontano dalla cucina con un rimedio considerato il migliore in commercio per debellarle. Una soluzione naturale, priva di qualsiasi veleno e una alternativa ai pesticidi è Ecopest Home, un dispositivo innovativo ed efficace.

Un investimento economico e valido che permette di proteggere la famiglia e gli animali domestici dalla presenza di questi insetti e di altri come le mosche, le scutigere, le cavallette, arrivando ai roditori che si intrufolano in casa. Un dispositivo molto potente che copre gli spazi ampi fino a una superficie di 250 metri quadrati.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Per il funzionamento on bisogna fare altro che collegarlo alla presa di corrente e cominciare ad esercitare tutti suoi benefici. Funziona grazie a una tecnologia che si basa sull’interferenza magnetica e l’emissione di ultrasuoni che rendono sgradevole l’ambiente per gli insetti per cui se ne vanno immediatamente.

Gli ultrasuoni non hanno effetti sugli animali domestici o le persone, rendendo l’ambiente maggiormente accogliente con una protezione valida h24 per 7 giorni su 7. Ecologico, quindi non inquina l’ambiente. Non emette sgradevoli suoni od odori quando è in funzione.

Un acquisto come Ecopest Home è sicuro dal momento che, per ordinarlo, il consumatore può collegarsi alla pagina ufficiale cliccando qui per avere la possibilità di poter usufruire dell’offerta di due dispositivi a 49,90€ invece di 98 con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna che avviene in 1-2 giorni lavorativi.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.