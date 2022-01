Che cosa sono i tassi mutuo fisso e quali sono le caratteristiche

Tassi mutuo fisso: ecco tutte le infomazioni su questo tipo di finanziamenti , le loro caratteristiche ed i loro utilizzi

Il mutuo a tasso fisso è una tipologia di finanziamento finalizzata all’acquisto di un bene o un servizio. In genere, questa scelta viene effettuata per l’acquisto di una casa o per altri lavori molto costosi, come la ristrutturazione di un immobile, la necessità di avere liquidità per fronteggiare delle esigenze finanziarie e così via.

Il tasso di interesse di un mutuo, che può essere fisso o variabile, corrisponde alla somma da pagare per ottenere in prestito il denaro richiesto. Il tasso è espresso sempre in percentuale e viene applicato direttamente sulla rata mensile del rimborso.

La percentuale dei tassi mutuo fisso può essere concordata con l’istituto bancario che eroga il mutuo e viene calcolata in modo tale da essere pagata per l’intera durata dell’ammortamento del finanziamento. I tassi mutuo fisso non variano nel tempo e questo permette al debitore di conoscere con precisione il pagamento da effettuare fino alla scadenza del mutuo.

Come funziona la composizione delle rate con i tassi mutuo fisso

Assieme ad un consulente finanziario che lavora presso l’istituto bancario che accetta l’erogazione del mutuo, è possibile definire le condizioni dei tassi mutuo fisso e la loro composizione.

Prima di analizzare come si compone un tasso fisso di un mutuo, è bene ricordare quali sono le componenti di una singola rata di rimborso del finanziamento. La rata del mutuo si compone di due componenti principali: la quota capitale e la quota interessi.

La quota capitale rappresenta la somma di denaro ricevuto in prestito da restituire, suddivisa in diverse rate. La quota di interessi, invece, è la somma di denaro da pagare alla banca, rappresenta il guadagno che la banca riceve per aver erogato il mutuo.

I tassi mutuo fisso sono in genere calcolati attraverso la somma di due tassi di interesse, che sono lo spread e il tasso di interesse europeo (EurIRS). Quest’ultimo, rappresenta il tasso di interesse pagato dalle banche per l’acquisto del denaro.

Quali sono i principali vantaggi offerti dai tassi mutuo fisso

I tassi mutuo fisso sono particolarmente vantaggiosi e adatti per tutti coloro che necessitano di un mutuo ma, al tempo stesso, vogliono pianificare con cura le spese di famiglia e il bilancio economico.

I mutui a tasso fisso sono ideali per coloro che non hanno propensione al rischio e che necessitano di conoscere con precisione quali sono i debiti da affrontare nel corso degli anni, senza ottenere delle sorprese inaspettate in futuro.

Vista la loro invariabilità nel tempo e la sicurezza che offrono ai richiedenti del mutuo, i tassi mutuo fisso sono leggermente più alti rispetto alla rata di un tasso variabile, che cambiano in base alle oscillazioni del mercato.

Quali sono le forme di garanzie richieste per i mutui a tasso fisso

Per ottenere un mutuo, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse applicato, è necessario disporre di una forma di garanzia a copertura del rischio di insolvenza. Si tratta di un elemento imprescindibile, che tutte le banche richiedono prima di emettere un finanziamento così importante.

In genere, le forme di garanzia che le banche richiedono possono essere l’ipoteca, la fideiussione o, in alternativa, le cambiali ipotecarie. La forma di garanzia più comune è l’ipoteca sul bene che si va ad acquistare con il denaro ottenuto in prestito dalla banca, per questo motivo in fase di richiesta del mutuo è necessario condividere con l’istituto bancario delle informazioni relative all’immobile di riferimento.

Nell’ultimo decennio, alle tradizionali garanzie è possibile che le banche richiedono anche la stipula obbligatoria di polizze assicurative. Queste, possono riguardare una copertura assicurativa contro un eventuale incendio, sulla vita dei soggetti richiedenti, contro l’eventuale rischio di invalidità dei soggetti e così via.