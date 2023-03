Tananai ha condiviso con i fan un video a dir poco esilarante. Durante un viaggio in taxi, un tassista non l’ha riconosciuto e ha commentato la sua canzone di Sanremo 2023.

Tassista non riconosce Tananai: il video è esilarante

Un viaggio in taxi può essere sia divertente che emozionante. Lo sa sa bene Tananai, che si è ritrovato davanti ad un tassista che non l’ha riconosciuto, ma che si è detto comunque fan della canzone Tango che ha portato al Festival di Sanremo 2023.

L’umiltà di Tananai

Tananai è sul taxi, quando sente Tango alla radio. Chiede al tassista di alzare un po’ il volume. L’uomo al volante lo accontenta, poi gli chiede: “Ti piace questa?“. Il cantante risponde in modo affermativo e l’autista si dice d’accordo con lui. “Mi fa piace, abbiamo gli stessi gusti“, replica Tananai.

Il dialogo esilarante tra Tananai e il tassista

A questo punto, il tassiste chiede a Tananai: “Hai visto Sanremo?“. Spalle al muro, il cantante non può fare altro che ammettere di essere l’artista che ha cantato Tango sul palco dell’Ariston. Il dialogo tra i due va avanti per un po’, con l’automobilista che gli chiede addirittura se è il nipote di Biagio Antonacci. Il video si conclude con il tassista che chiede una foto a Tananai e si scusa per non averlo “proprio riconosciuto“.