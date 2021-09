Tasso sviene dopo aver mangiato troppi fichi: stato comatoso per eccesso di zuccheri

Un tasso sviene a causa dei troppi fichi ingeriti: succede a Sestola, Modena. L'animale salvato dai volontari del Centro fauna selvatica Il Pettirosso.

Un tasso è svenuto a causa dei troppi fichi ingeriti.

È successo a Sestola, in provincia di Modena, domenica 12 settembre. Un tasso goloso aveva raggiunto una pianta di fichi e mangiato così tanti di quei frutti caduti a terra da stare male e svenire.

L’episodio è stato documentato live su Facebook dai volontari del Centro fauna selvatica Il Pettirosso che, chiamati da Romano Bazzani, un uomo del posto che aveva notato l’animale a terra, hanno salvato il tasso. Bazzani aveva infatti notato che l’animale non era morto, poiché si muoveva, anche se poco.

I volontari hanno inizialmente pensato che il tasso fosse ferito, poi hanno capito che l’animale, come riportato da alcune testate locali, era in uno “stato comatoso per eccesso di zuccheri”, determinato dall’elevato tasso alcolico causato dalla fermentazione dei fichi.

Il tasso è stato trasportato in una struttura specializzata in via Nonantolana per verificare che la mangiata non avesse provocato seri danni. Gli sono inoltre state prestate le cure necessarie, anche tramite flebo. Nel caso in cui non dovessero essere riscontrati particolare problemi, l’animale sarà rimesso in libertà una volta smaltita l’indigestione.

