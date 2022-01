Tatuaggi digitali e robot affettuosi: le curiosità del Ces 2022

Milano, 4 gen. (askanews) – Tatuaggi digitali usa e getta, un cuscino per non russare, la tastiera di scacchi smart e uno zaino realizzato riciclando bottiglie di plastica. Sono alcune delle tante curiosità presentate a Las Vegas Unveiled, un evento per i media che offre una panoramica sulle novità del Ces 2022, la fiera dell elettronica di consumo. Il cuscino dell azienda sudcoreana Tenminds promette sonni tranquilli per chi russa. Tramite una serie di sensori il cuscino si muove dolcemente spostando la posizione di chi dorme.

Anche se non sembra, lo zaino Targus è realizzato con materiale riciclato e ha al suo interno una tecnologia Apple per geolocalizzarlo. Lo zaino smarrito può essere ritrovato attraverso una app. Targus ha vinto uno degli Innovation Awards assegnati al Ces: “Abbiamo vinto perché lo zaino coniuga la tecnologia con la sostenibilità ambientale. Inoltre è un oggetto molto utile visto che uno zaino contiene sempre cose importanti, come libri o device”, ha spiegato l americano Andrew Corkill, di Targus.

Coniuga invece il design con la sicurezza personale My Eli, un braccialetto ideato per soccorrere donne in difficoltà. “Il braccialetto è connesso, bastano una serie di click: può inviare la posizione gps in caso di pericolo e anche sms ai contatti di soccorso. Ci sono inoltre due opzioni: un allarme sonoro per allontanare un aggressore e una registrazione audio per captare l ambiente e catturare la voce di quest ultimo. Con un doppio click si puo comunicare di essere rientrati a casa”, ha spiegato Ludivine Romary, francese, ideatrice di My Eli.

Sono tante le curiosità che saranno presentate a Las Vegas. Come un device per realizzare tatuaggi usa e getta, oppure la tastiera a scacchi che prevede in tempo reale ogni mossa, ad esempio. Ma anche un peluche robot giapponese la cui funzione è semplicemente quella di offrire al tatto la sensazione di farsi mordicchiare da un cucciolo. Amagami in giapponese significa “morso dolce”.

Servizio di Paolo Menzione

Montaggio di Carla Brandolini