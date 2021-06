Tav: Salvini, 'Italia che ha voglia di ricostruire e ripartire'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – "Oggi pomeriggio andrò" in Val di Susa "a visitare il cantiere della più grande opera pubblica in corso: quattromila posti di lavoro, soprattutto mobilità sostenibile vera, sicurezza per i passeggeri, per i lavoratori, tutela dell'ambiente perché ovviamente il treno inquina di meno rispetto alle centinaia di Tir che invadono le nostre strade".

Lo ha affermato il segretario, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl, durante 'Non stop news'.

"C'è ancora qualcuno che resiste, che fa casino, che assalta, che minaccia poliziotti e lavoratori -ha aggiunto il leader del Carroccio- io sarò lì a portare la solidarietà dell'Italia che invece ha voglia costruire, di ripartire, di viaggiare in sicurezza".