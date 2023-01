Tavecchio: Lotito, 'alleato prezioso e leale in tante battaglie'

Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - "Il presidente Claudio Lotito e tutta la S.S. Lazio ricordano con affetto e commozione Carlo Tavecchio, già presidente della Figc. È stato alleato prezioso e leale in tante battaglie. Sempre coerente e responsabile, non si è mai tirato indietro...

Roma, 28 gen.

– (Adnkronos) – "Il presidente Claudio Lotito e tutta la S.S. Lazio ricordano con affetto e commozione Carlo Tavecchio, già presidente della Figc. È stato alleato prezioso e leale in tante battaglie. Sempre coerente e responsabile, non si è mai tirato indietro nel prendere decisioni coraggiose. La sua dedizione e il suo amore per il mondo dello sport e del calcio in particolare restano nella memoria di tutti noi". Così il presidente della Lazio Claudio Lotito, con una nota pubblicata sul sito della società biancoceleste, ricorda Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, scomparso oggi all'età di 79 anni.