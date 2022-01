Taverna: riconferma Mattarella-Draghi, periodo richiede sicurezza

Milano, 29 gen. (askanews) – Secondo Paola Taverna del Movimento 5 stelle: “Anche se qualcuno, quando inizialmente dicevamo che puntavano su un presidente donna pensava fosse un esercizio di stile, invece era una reale volontà di provare a fare una rivoluzione in questo paese. Non ha avuto un esito fortunato ed oggi il grande dialogo tra le forze progressiste e centro destra sembra essere giunto a una soluzione che noi abbiamo sempre visto all orizzonte.

Ovviamente non era la soluzione che si poteva portare in una… in una trattativa con quelle che sono intercorse tra i vari partiti ma sicuramente è un grande servizio al paese e avere due figure così importanti … riconfermate ci consente veramente di dare al paese la sicurezza che il periodo storico richiede”.