Tavolara, esploso motore di un gommone: una coppia ustionata

Un’uscita in mare finita male quella di una famiglia di turisti che si trovava a bordo di un gommone a noleggio il cui motore è andato in avaria, mentre l’imbarcazione si trovava al largo dell’isola di Tavolara in Sardegna.

Stando a quanto appreso, sul gommone erano presenti a bordo cinque persone ossia due adulti e tre figli tutti minorenni. Quest’ultimi fortunatamente sono rimasti illesi. I genitori invece hanno subito diverse ustioni e sarebbero stati ricoverati all’ospedale di Sassari. Uno dei due sarebbe inoltre grave. Non si conoscerebbe ancora la dinamica della vicenda.

Tavolara esploso motore gommone, una coppia ustionata

Erano circa le 11.30 di sabato 31 luglio quando quando il motore, per cause che sarebbero ancora da accertare ha preso fuoco.

A seguito dell’esplosione due adulti sono rimasti ustionati. Illesi i tre figli minorenni della coppia. Stando a quanto appreso dalla testata “L’Unione Sarda”, il recupero delle persone è stato reso possibile grazie ad un natante della Guardia Costiera, proprio mentre stava effettuando le sue ricognizioni ha condotto la famiglia al vicino porto di San Paolo. Intervenuta anche la capitaneria di Porto di Olbia e l’elisoccorso.

Tavolara esploso motore gommone, il successivo ricovero

Intanto dei due adulti non sarebbero note ancora le condizioni di salute. Si sa che la donna è stata ustionata alla gamba, mentre il marito alla mano e al volto. Solo uno dei due sarebbe grave. Uno dei due invece sarebbe stato cosciente al momento del fatto, tanto che avrebbe trasmesso indicazioni su chi contattare affinché si prendessero cura dei tre figli. Entrambi sarebbero stati trasferiti inoltre presso l’ospedale di Sassari.

Tavolara esploso motore gommone, poco chiaro il contorno della vicenda

Nel frattempo sarebbero diversi i dettagli sui quali fare luce. Stando a quanto riporterebbe una prima indiscrezione, la scintilla che avrebbe poi portato allo esplosione sarebbe scattata dopo che il motore sarebbe andato in avaria. Infine la diffusione dei fumi del carburante che avrebbero esteso ulteriormente le criticità della situazione.

Tavolara esploso motore gommone, i precedenti

Circa una decina di giorni fa, un gommone è esploso a seguito del termine delle operazioni di rifornimento. Nell’incidente sono state coinvolte che due persone che sono risultate ferite. Il dramma è stato ripreso dalle telecamere poste nel porto turistico dell’isola de La Maddalena.