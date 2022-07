Tavole da surf: le migliori del 2022

I modelli Longboard o Funboard sino ai Malibu o Mini mal, sono le migliori tavole da surf da ordinare con cui fare pratica e cominciare questo sport.

In vacanza al mare sono tantissime le attività che si possono fare e gli sport da praticare. Tra questi, vi è sicuramente il surf che permette di cavalcare le onde come Kelly Slater o altri grandi professionisti. Per poterlo fare, si ha bisogno delle migliori tavole da surf adatte per i principianti e che si possono scegliere tra tantissimi modelli qui presenti.

Tavole da surf

Chiunque voglia o ami cavalcare le onde, ha bisogno di avere le tavole da surf per cominciare a praticare questa attività. Per capire quale scegliere bisogna saper riconoscere le proprie abilità e, in seguito, valutare il modello più adatto da usare. Se si riesce a trovare la tavola giusta, è possibile avanzare rapidamente nei vari progressi e divertirsi maggiormente tra le onde.

Alcune caratteristiche, come la lunghezza, la larghezza e anche il volume di questo strumento per lo sport determinano l’abilità del surfista e sono fattori importanti da considerare ai fini di comprare la tavola.

Le tavole da surf più moderne sono in fibra di vetro e risultano molto resistenti e durature nel tempo, ma è un materiale che è anche molto resistente.

Un modello lungo è sicuramente l’ideale in quanto permette di salire con una certa agilità, oltre a dare maggiore stabilità al surfista. Per chi si approccia per la prima volta a questo sport, una tavola lunga è sicuramente l’ideale per prendere confidenza. La larghezza è un altro fattore importante dal momento che dona la giusta stabilità durante il surf.

Il volume è importante dal momento che garantisce la galleggiabilità di questo strumento. Quindi, maggiore è la possibilità di galleggiabilità e si avrà più semplicità durante l’uso di questo attrezzo per surfare e cavalcare le onde. Il volume va scelto anche in base al proprio peso. Un surfista di una certa stazza si troverà a suo agio con un modello che permette di aumentare la galleggiabilità.

Tavole da surf: modelli e differenze

Per i neofiti, non è facile scegliere le varie tavole da surf adatte per praticare questo sport, considerando che sono tantissimi i modelli a disposizione a seconda dello stile e dell’abilità di ognuno. Le Mini Malibu sono un modello che si contraddistingue per il volume elevato e sono indicate per i principianti perché stabili e permissive.

Le shortboard sono i modelli di tavola più usati e maggiormente comuni nel mondo del surf. Sono molto veloci, ma non sono semplici da manovrare e, proprio per questa ragione, sono progettate per un stile di surf avanzato, quindi non indicato per i principianti. La tavola fish è diversa dalla shortboard soprattutto nella lunghezza e nella larghezza.

Si distingue dal modello precedente perché si adatta meglio a onde medie e piccole e hanno una facile capacità di manovra. Il modello Gun è molto lungo e stretto con il tail a punta e ideali per le grandi onde o per le competizioni sportive. Tra i vari modelli citati in precedenza, questa tipologia è considerata la più semplice e facile.

Le longboard sono stabili in acqua e semplici da cavalcare. Le Malibu sono tavole molto simili alle longboard, ma risultano essere più corte e hanno un volume ridotto. Le mini mal sono ancora più corte rispetto alle Malibu e si contraddistinguono perché sono dotate di una unica grande pinna. Proprio come le Malibu, anche le Funboard sono perfette per i principianti e garantiscono ottime prestazioni in acqua.

Tavole da surf: Amazon

Per trovare le migliori tavole da surf, Amazon presenta tantissimi modelli a vari prezzi con offerte da non perdere. È sufficiente cliccare l’immagine per rendersi conto delle caratteristiche. Qui sotto una classifica con i tre modelli migliori tra quelli più apprezzati.

1)vidaXL tavola surf

Una tavola da surf molto sicura e resistente, dotata di cordino con fondo liscio e doppie pinne per garantire maggiore stabilità in acqua. Un modello Londboard durevole e adatto per i principianti e gli esperti. Di colore blu.

2)Festnight tavola da surf multicolore

Usarla in acqua è molto divertente. In struttura morbida e resistente che protegge dagli urti. Offre una buona galleggiabilità e adatta per i principianti. Permette di avere il totale controllo sull’onda. Ha un cordino alla caviglia in modo da non perderla dopo una caduta in acqua. Di colore blu, arancione e viola. Adatta per gli adulti.

3)Costway tavola da surf in XPE

Un modello adatto sia per bambini che adulti con cui divertirsi. Il modello più venduto del settore. Ha una ottima resistenza sia agli impatti che agli urti. Aumenta la velocità grazie alla base in HDPE. Molto leggera per un buon galleggiamento in acqua. Ha una buona aderenza in modo da aumentare la stabilità durante il surf.

Oltre alle migliori tavole da surf, anche i più belli luoghi del mondo in cui fare surf.



Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.