Tavole da surf: le migliori per l’estate 2022

Dai modelli ibridi che fondono insieme linee classiche e stile retrò sino a quelli più corti, sono le tavole da surf con cui cimentarsi in estate.

Kelly Slater è uno dei surfisti più famosi di questa disciplina. Per chi vuole imparare i segreti di questa disciplina sportiva e cavalcare le onde, l’ideale per approcciarsi è prendere confidenza con le tavole da surf, strumenti fondamentali per praticarlo e di cui sono vari i modelli da ordinare per cimentarsi nei mari più belli al mondo.

Tavole da surf

Le dimensioni, la forma, il volume e anche il numero di pinne sono solo alcune delle caratteristiche da considerare quando si tratta di scegliere le tavole da surf per imparare questo sport. Sono fattori che dipendono essenzialmente dalla propria conformazione fisica e dal proprio peso. Insieme a questi requisiti, ve ne sono altri da considerare.

Le dimensioni sono espresse in piedi e pollici per cui è importante sceglierla di un piede e mezzo in più rispetto alla propria altezza.

Coloro che hanno una altezza di 180 cm necessitano di una tavola da surf che sia almeno fino a 210 cm oppure 225. La lunghezza è un’altra caratteristica importante dal momento che permette di determinare la stabilità in acqua.

Per i principianti che si approcciano a questa disciplina sportiva, una tavola da surf dovrebbe essere tra i 55 e gli 80 litri, sempre in proporzione all’altezza e al peso del surfer.

La forma dipende molto dai vari modelli che sono diversi, anche a seconda del proprio livello: principiante, intermedio oppure avanzato. Per quanto riguarda le pinne, per un livello principiante è meglgio puntare su una tavola con tre pinne.

Per il livello principiante, meglio puntare su tavole da surf soft board, quindi realizzate in materiale morbido che permettono di essere usate con facilità e garantiscono una buona galleggiabilità. Sono resistenti e anche durature, l’ideale per approcciarsi a questo sport.

Tavole da surf: i modelli

I modelli di tavole da surf presenti in commercio sono di tantissime tipologie e si distinguono in base al materiale, le forme, ma anche le dimensioni. Ci sono due grandi famiglie che si distinguono in base allo shape, ovvero la forma. In commercio si trovano le longboard e le shortboard che si suddividono poi in altre categorie e sottogruppi.

Le shortboard, come dice anche il nome, sono di dimensioni ridotte e arrivano fino a una lunghezza di due metri. Sono delle tavolette che risultano molto facili da manovrare e anche veloci nell’esecuzione delle varie manovre. Non sono indicate per i principianti, dal momento che risultano particolarmente difficoltose alla partenza.

Negli ultimi anni si stanno diffondendo molto le shortboard, anche grazie alle varie declinazioni. Si distinguono anche modelli in stile ibrido che mescolano insieme linee classiche e tavole da surf retrò, come le fish, nugget o simmons. Si adattano molto bene sia alle onde piccole, ma anche a quelle gigantesche. Sono molto stabili e stanno ottenendo notevoli consensi e soddisfazioni da parte degli appassionati.

Le longboard si possono considerare una evoluzione delle tavole da surf primitive realizzate in legno e hanno una lunghezza di 3 metri circa. Permettono di essere utilizzate con facilità e scioltezza. Negli ultimi anni hanno subito delle evoluzioni con modelli quali le funboard, le malibu e i minimalibu che sono molto più larghe con una facilità migliore nel surf.

Tavole da surf Amazon

