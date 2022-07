Tavolo tecnico Angi su “Innovazione, Lavoro e Welfare”

Roma, 19 lug. (askanews) – Successo del tavolo tecnico “Innovazione, Lavoro e

Welfare” promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con la Comunità Europea e ospitato presso le sale degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia. Ne parla il Presidente dell’ANGI Gabriele Ferrieri. ANGI, punto di riferimento dell’innovazione e del digitale in Italia, ha

chiamato per questo importante tavolo di confronto, “i principali stakeholder del mondo delle istituzioni, degli enti governativi, delle parti sociali e datoriali, delle commissioni parlamentari e del mondo accademico”.

“Un confronto proficuo e molto interessante che ha evidenziato punti e temi che saranno oggetto del nostro manifesto e relativo innovation paper, i quali saranno consegnato nelle mani delle commissioni parlamentari italiane e europee come contributo e linea guida alle politiche mirate alla valorizzazione e al rilancio del mondo del lavoro all’insegna dell’innovazione e del digitale”, sottolinea Ferrieri.