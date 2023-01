Home > Video > Tax free shopping, Rizzi: Italia abbassi soglia minima Tax free shopping, Rizzi: Italia abbassi soglia minima

Roma, 11 gen. (askanews) – “Sul tax free shopping l’Italia è rimasta indietro, tanti paesi hanno abbassato la soglia minima per accedere al tax free, ma in Europa l’Italia ha la soglia minima più alta, fissata a 154,95 euro. Questa misura non è funzionale alle politiche turistiche. In altri paesi si è dimostrata una maggiore apertura sul tax free shopping, riuscendolo a trasformare in un driver per attrarre turismo”, lo ha detto questa mattina Stefano Rizzi, Managing Director di Gloal Blue Italy, intervenendo a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Il 2022 – ha aggiunto Rizzi – ha fatto registrare un volume importante e incoraggiante di acquisti tax free, molto vicino ai livelli 2019, nonostante l’assenza dei turisti russi e, negli ultimi mesi, quella dei cinesi. Ci auguriamo che nel 2023 ci possa essere una svolta, perché per il tax free shopping il turista cinese è fondamentale. Il motivo? È il turista che, più degli altri, viaggia tendenzialmente con la volontà di fare shopping, con uno scontrino medio vicino ai 1000 euro”.

