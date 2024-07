Taxi: Boccia, 'Salvini smetta di difendere lobby e avvii riforma'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “La sentenza della Consulta di oggi ci dice con chiarezza una cosa: per Taxi e Ncc sono necessarie più licenze, serve più mercato e concorrenza, meno corporativismo. A questo punto serve un intervento chiaro della politica, e in primis del governo, che...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “La sentenza della Consulta di oggi ci dice con chiarezza una cosa: per Taxi e Ncc sono necessarie più licenze, serve più mercato e concorrenza, meno corporativismo. A questo punto serve un intervento chiaro della politica, e in primis del governo, che dia seguito alla sentenza: Salvini smetta di tutelare le rendite di posizione e le lobby dei tassisti, con rinvii sbagliati e inutili, e avvii una vera riforma del settore che ‘apra’ il mercato e aiuti cittadini e consumatori, come avviene in molti paesi europei”. Così il presidente dei senatori dem Francesco Boccia, arrivando a Cesena alla Festa regionale del Pd dell’Emilia Romagna.