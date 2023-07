Taxi: Calenda, 'nostra pdl per mettere fine al caos'

Taxi: Calenda, 'nostra pdl per mettere fine al caos'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Oggi alcuni nostri parlamentari hanno presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge per, una volta per tutte, mettere fine al caos che in questi giorni regna sovrano sulla questione dei taxi. Una proposta seria e pragmatica, che mira ad aumentare la quan...