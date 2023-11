Taxi: Censi, 'da tempo vogliamo migliorare servizio a Milano, legge non lo ha consentito'

Milano, 3 nov.(Adnkronos) – "La posizione dell’Antitrust ci aiuta con maggiore determinazione a proseguire nel lavoro che abbiamo fatto per avere un servizio taxi efficiente a Milano". Questa la replica dell'assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi alla segnalazione inviata dall’Antitrust sul servizio taxi.

"I dati che abbiamo fornito loro -spiega l'assessora- sono alla base della richiesta di nuove licenze inviata a Regione Lombardia; richiesta che, al momento, è ancora priva di una risposta ufficiale. Gran parte delle azioni indicate dall’Autorità sono già state messe in campo da Milano. Nel 2019 l’amministrazione ha presentato richiesta a Regione Lombardia di 450 nuove licenze, ha aperto alle seconde guide e ha chiesto di poter introdurre il taxi-sharing, ha provveduto all’efficientamento dei turni, ha chiesto ripetutamente alle associazioni dei tassisti, senza sostanzialmente avere risposta, di poter avere un monitoraggio aggiornato delle chiamate inevase e dei tempi di attesa".

Quest’anno "abbiamo presentato una ulteriore domanda a Regione Lombardia per mille nuove licenze taxi e ora si sta lavorando sulle misure introdotte dalla recente legge (Dl 104/2023, convertito in L.136/2023 – Bando per nuove licenze e seconde guide), nonostante penalizzi economicamente i Comuni e non vi sia chiarezza sulle modalità operative e gestionali delle seconde guide". Ciò per dire che "è palese che vogliamo dotare Milano di un servizio taxi più efficiente e al passo con i tempi, ma dobbiamo fare i conti, da una parte, con una legge regionale che non ci consente di provvedere autonomamente all’emissione di nuove licenze e dall'altra con una legge nazionale che consegna tutto il ricavato delle licenze ai tassisti, senza lasciare nessun fondo ai Comuni per migliorare i servizi per il trasporto pubblico non di linea". In ogni caso, conclude, "nonostante sia un po' confusa e discutibile, rispetteremo la legge e faremo di tutto per far sì che presto a Milano possano esserci nuovi taxi in strada".